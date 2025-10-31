Horoscop săptămânal Berbec 3-7 noiembrie 2025. Marte, guvernatorul tău, intră într-o poziție care te încurajează să explorezi, să te extinzi și să-ți depășești limitele.

Poți planifica o călătorie, un nou proiect de studiu sau un parteneriat cu cineva din alt oraș ori alt domeniu. Luna Plină în Taur activează zona valorilor personale: ceva ce ai început în primăvară se finalizează acum, poate o colaborare financiară sau o decizie privind stabilitatea ta. Venus în Scorpion aduce profunzime emoțională și te ajută să te eliberezi de un atașament care nu îți mai aduce echilibru.

BANI: Luna Plină te face atent la modul în care gestionezi veniturile. Poți primi o plată importantă, o sumă restantă sau o propunere de investiție. Marte în Săgetător te ajută să vezi oportunități acolo unde alții văd riscuri: un proiect online, o colaborare cu străinătatea sau o idee educațională pot deveni surse de câștig. Evită cheltuielile pe lucruri care țin doar de statut, nu e momentul să demonstrezi nimic.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion reactivează pasiunea, dar și intensitatea în relațiile apropiate. Poți fi atras de o persoană magnetică, dar care îți pune la încercare controlul. În cuplurile existente, se discută subiecte profunde: loialitate, încredere, dorință. Luna Plină poate marca finalul unei incertitudini sau clarificarea unei relații care nu îți mai aduce siguranță.Atmosfera se calmează și revine apropierea sinceră.

