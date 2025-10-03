Horoscop săptămânal Berbec 6-10 octombrie 2025. Săptămâna începe cu o Lună Plină chiar în semnul tău, ceea ce aduce un moment de claritate și finalizare personală.

Poți încheia un capitol legat de identitatea ta: renunțarea la un obicei nesănătos, schimbarea unei rutine sau chiar o decizie radicală legată de carieră. Careul Mercur-Pluto poate aduce tensiuni cu cineva din familie, mai ales pe tema unui secret sau a unei moșteniri. Este important să nu reacționezi la provocări verbale.

Bani: Venus sextil Jupiter îți aduce o șansă bună de a semna un contract avantajos sau de a găsi o sursă de venit suplimentar prin intermediul unui partener sau colaborator. Totuși, cu Mercur în Scorpion și Pluto tensionat, fii atent la clauzele ascunse sau la taxe suplimentare. Posibil să fii nevoit să plătești o sumă pentru reparații urgente, mai ales legate de casă.

Dragoste: Lună Plină îți luminează relația de cuplu: dacă ai tot amânat o discuție importantă, acum nu mai poți evita. Poate fi vorba de definirea relației, de o mutare împreună sau, pentru unii, de o ruptură clară. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva într-un context neașteptat, dar intens, prin prieteni sau evenimente sociale.

