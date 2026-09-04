Horoscop săptămânal Berbec 7-11 septembrie 2026. Tranzitul prin care Uranus retrogradează în Gemeni îți temperează ritmul agitat al deplasărilor și îți oferă un moment de respiro pentru a reevalua conversațiile recente purtate cu vecinii sau rudele apropiate.

Totodată, evenimentul marcat de Luna Nouă în Fecioară vine cu o oportunitate excelentă de reorganizare a tabieturilor tale, punând accent pe sănătate și pe simplificarea programului zilnic. În același timp, faptul că Mercur trece în Balanță deschide uși importante către cooperare și dialog direct. Spre finalul săptămânii, când Venus intră în Scorpion, atmosfera capătă o tentă mult mai intensă, determinându-te să sondezi dedesubturile unor atașamente emoționale sau chestiuni patrimoniale nerezolvate.

BANI: În plan profesional, faza de Luna Nouă în Fecioară îți oferă ocazia ideală de a prelua sarcini mai bine structurate la serviciu sau de a implementa o metodă nouă de organizare a documentelor de lucru. Reușești să elimini haosul administrativ și să colaborezi eficient cu colegii de echipă. Pe de altă parte, tranzitul prin care Mercur trece în Balanță favorizează negocierile comerciale directe și semnarea unor acorduri contractuale avantajoase. În schimb, odată ce Venus intră în Scorpion, ești nevoit să fii mai chibzuit cu privire la taxele restante, ratele bancare sau banii deținuți la comun cu alte persoane. Evită să faci cheltuieli impulsive doar pentru a acoperi stări de neliniște interioară.

DRAGOSTE: Sectorul afectiv trece de la conversații calme la trăiri de o intensitate copleșitoare. Momentul în care Mercur trece în Balanță aduce o relaxare binemeritată în viața de cuplu, permițându-ți să asculți sincer punctul de vedere al persoanei iubite și să găsești un numitor comun în neînțelegerile trecute. Dacă ești celibatar, farmecul tău reiese din diplomație și deschidere spre compromis. Totuși, intrarea lui Venus în Scorpion poate trezi dorințe de posesivitate sau bănuieli fără temei real. Este esențial să nu lași gelozia să îți dicteze reacțiile. Vorbește deschis despre nesiguranțele tale și lasă intimitatea fizică să vindece tensiunile fără să recurgi la reproșuri mascate.