Horoscop săptămânal Berbec 9-13 februarie 2026

Horoscop săptămânal Berbec 9-13 februarie 2026. Saturn conjunct Neptun în semnul tău activează direct zona identității, a direcției personale și a felului în care îți asumi responsabilitatea pentru propria viață.

la 06.02.2026 , 14:19
Nu mai este loc de confuzie sau de amânări mascate sub idealuri. Tranzitul lui Venus în Pești mută accentul pe zona retragerii, a lucrurilor nespuse și a emoțiilor ținute sub control. Este posibil să te simți mai introspectiv, să ai nevoie de mai multă liniște sau să reanalizezi o decizie luată recent. Mercur conjunct Nodul Nord în Pești aduce conversații sau informații care par să vină din umbră, dar care au un rol decisiv în parcursul tău viitor. Poți realiza că o alegere trecută trebuie închisă definitiv pentru a putea merge mai departe.

BAN: Saturn în semnul tău te obligă să te uiți atent la modul în care îți administrezi resursele și la responsabilitățile financiare pe care ți le-ai asumat. Pot apărea discuții legate de datorii, cheltuieli recurente sau obligații care nu mai pot fi amânate. Venus în Pești poate crea tentația de a cheltui pe lucruri care oferă confort emoțional, dar care nu sunt strict necesare. Mercur conjunct Nodul Nord poate aduce o oportunitate discretă, o propunere sau o idee care pare nesigură la început, dar care merită analizată cu atenție.

DRAGOSTE: În plan afectiv, Venus în Pești activează zona iubirilor ascunse, a sentimentelor neexprimate și a relațiilor care se desfășoară într-un cadru discret. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții sensibile legate de trecut, de lucruri nespuse sau de temeri care au fost evitate până acum. Este o perioadă bună pentru sinceritate emoțională, dar nu pentru confruntări dure. Dacă ești singur, poți fi atras de o persoană indisponibilă sau de cineva care îți trezește un sentiment de familiaritate profundă. Saturn conjunct Neptun te obligă să faci diferența între idealizare și realitate.

