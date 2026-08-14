Horoscop săptămânal Capricorn 17-21 august 2026. Săptămâna te ghidează către dezvoltarea independenței tale financiare și a încrederii în propriile forțe materiale. Tranzitul prin care Nodul Nord se mută în Vărsător iar Nodul Sud în Leu îți cere să nu te mai bazezi pe resursele altora sau pe finanțări nesigure și să îți construiești un buget solid prin muncă proprie.

Trigonul dintre Mercur și Saturn îți aduce o claritate excepțională în rezolvarea unor chestiuni patrimoniale, succesiuni sau investiții legate de locuință. Cu toate acestea, opoziția dintre Venus și Saturn generează tensiuni mari între cerințele vieții de familie și imaginea ta profesională. Aspectul Venus sextil Jupiter îți asigură însă sprijin financiar nesperat și protecție în momentele de incertitudine materială.

BANI: Cariera și finanțele se află în centrul atenției tale. Aspectul Mercur trigon Saturn favorizează negocierile privind împărțirea unor bunuri, plata unor datorii sau investițiile în proprietăți imobiliare, oferindu-ți o gândire analitică imbatabilă. Poți stabili bugete sigure pentru familie. Pe de altă parte, opoziția dintre Venus și Saturn arată că un superior sau o figură de autoritate îți poate pune la îndoială inițiativele sau poate bloca temporar o promovare din motive birocratice. Rămâi profesionist și respectă regulamentul. Grație aspectului Venus sextil Jupiter, vei găsi soluții pentru a atrage fonduri suplimentare sau pentru a obține un sprijin financiar generos din partea unui partener de încredere, depășind orice impas birocratic.

DRAGOSTE: Sectorul afectiv este supus presiunilor legate de împărțirea timpului între obligațiile profesionale și cele casnice. Faza în care Venus este în opoziție cu Saturn poate aduce nemulțumiri în cuplu, partenerul simțindu-se neglijat din cauza responsabilităților tale apăsătoare sau a intervențiilor rigide ale familiei de origine. Este important să separi viața privată de stresul exterior. Influența benefică a aspectului Venus sextil Jupiter aduce căldură și generozitate emoțională, oferindu-vă ocazia să refaceți intimitatea prin discuții profunde despre valori comune. Dacă ești singur, o persoană întâlnită în mediul profesional îți poate atrage atenția, însă este înțelept să lași timpul să confirme autenticitatea intențiilor sale.