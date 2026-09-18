Horoscop săptămânal Capricorn 21-25 septembrie 2026. Săptămâna îți plasează ambițiile profesionale și statutul social în centrul atenției. Odată ce Soarele intră în Balanță, ești chemat să preiei conducerea și să îți demonstrezi competențele în fața superiorilor și a publicului larg. În primele zile, aspectul Mercur sextil Jupiter aduce discuții financiare foarte avantajoase legate de credite, taxe sau partajarea corectă a unor resurse comune.

Fii totuși foarte prudent la jumătatea intervalului, când aspectul Soare opoziție Neptun poate aduce tensiuni în cămin, neînțelegeri cu familia sau probleme nerezolvate legate de spațiul de locuit care îți distrag atenția de la carieră. Din fericire, aspectul Soare trigon Pluto îți sporește considerabil veniturile personale și încrederea în propriile forțe materiale.

BANI: Planul carierei și al finanțelor atinge un punct culminant. Intrarea Soarelui în Balanță îți oferă vizibilitate și autoritate deplină la locul de muncă. Negocierile bancare sau atragerea unor fonduri de investiții sunt puternic susținute de aspectul Mercur sextil Jupiter. Totuși, aspectul Soare opoziție Neptun atrage atenția asupra unor cheltuieli neprevăzute legate de casă sau reparații casnice amânate, care necesită verificare atentă a costurilor. În schimb, aspectul Soare trigon Pluto lucrează direct pentru portofelul tău, permițându-ți să monetizezi succesul profesional printr-o mărire salarială sau tarife mai mari pentru serviciile tale.

DRAGOSTE: Dinamica dintre cerințele profesionale și viața de cuplu necesită echilibru și diplomație. Aspectul Mercur sextil Jupiter facilitează o conexiune intimă caldă și rezolvarea unor chestiuni materiale comune fără conflicte. Totuși, din cauza aspectului Soare opoziție Neptun, partenerul îți poate reproșa că ești preocupat exclusiv de ascensiunea în carieră sau pot apărea certuri cauzate de amestecul rudelor în căsnicie. Nu răspunde cu răceală. Grație aspectului Soare trigon Pluto, poți oferi persoanei iubite dovezi clare de stabilitate și devotament; siguranța pe care o transmiți va dizolva tensiunile, consolidând respectul reciproc în cămin.