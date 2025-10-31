Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Capricorn 3-7 noiembrie 2025

Horoscop săptămânal Capricorn 3-7 noiembrie 2025. Marte în Săgetător aduce o perioadă de reflecție și recalibrare. Ai nevoie de liniște pentru a-ți reorganiza gândurile și strategiile.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 15:14
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Capricorn 3-7 noiembrie 2025 - Shutterstock

Este un moment potrivit pentru planuri în culise sau pentru pregătirea unui proiect care va fi lansat mai târziu. Luna Plină în Taur aduce satisfacții personale: un proiect creativ sau o inițiativă personală se finalizează cu succes. Venus în Scorpion pune accent pe prietenii și colaborări: ești înconjurat de oameni care îți oferă sprijin real.

BANI: Marte în Săgetător te face atent la cheltuieli ascunse și la responsabilități nedeclarate. E timpul să verifici toate detaliile unui contract sau să clarifici condițiile unei colaborări. Luna Plină te favorizează în chestiuni de bani proveniți din activități personale sau creative. Poți primi o plată restantă ori un bonus pentru efortul depus. Venus în Scorpion te sprijină să construiești parteneriate stabile și să negociezi cu diplomație.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion aduce stabilitate și profunzime în relațiile apropiate. Poți consolida o prietenie care devine treptat ceva mai mult. Luna Plină în Taur favorizează gesturile romantice și exprimarea sinceră a sentimentelor. Cei singuri pot cunoaște o persoană specială prin intermediul cercului de prieteni. Marte te face mai discret, dar și mai atent la semnalele subtile. O întâlnire sau o conversație neașteptată poate schimba dinamica unei relații.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! “Trebuie să termin asta până vara viitoare”. Sute de mii de români au motive de bucurie
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! &#8220;Trebuie să termin asta până vara viitoare&#8221;. Sute de mii de români au motive de bucurie
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Capricorn 3-7 noiembrie 2025