Horoscop săptămânal Capricorn 3-7 noiembrie 2025. Marte în Săgetător aduce o perioadă de reflecție și recalibrare. Ai nevoie de liniște pentru a-ți reorganiza gândurile și strategiile.

Este un moment potrivit pentru planuri în culise sau pentru pregătirea unui proiect care va fi lansat mai târziu. Luna Plină în Taur aduce satisfacții personale: un proiect creativ sau o inițiativă personală se finalizează cu succes. Venus în Scorpion pune accent pe prietenii și colaborări: ești înconjurat de oameni care îți oferă sprijin real.

BANI: Marte în Săgetător te face atent la cheltuieli ascunse și la responsabilități nedeclarate. E timpul să verifici toate detaliile unui contract sau să clarifici condițiile unei colaborări. Luna Plină te favorizează în chestiuni de bani proveniți din activități personale sau creative. Poți primi o plată restantă ori un bonus pentru efortul depus. Venus în Scorpion te sprijină să construiești parteneriate stabile și să negociezi cu diplomație.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion aduce stabilitate și profunzime în relațiile apropiate. Poți consolida o prietenie care devine treptat ceva mai mult. Luna Plină în Taur favorizează gesturile romantice și exprimarea sinceră a sentimentelor. Cei singuri pot cunoaște o persoană specială prin intermediul cercului de prieteni. Marte te face mai discret, dar și mai atent la semnalele subtile. O întâlnire sau o conversație neașteptată poate schimba dinamica unei relații.

