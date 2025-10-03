Horoscop săptămânal Capricorn 6-10 octombrie 2025. Mercur intră în Scorpion și îți activează zona prieteniilor și a proiectelor de grup. Careul cu Pluto în semnul tău poate aduce confruntări cu persoane din anturaj: cineva te poate acuza că vrei să controlezi situația.

Este momentul să îți redefinești rolul într-un colectiv. Lună Plină în Berbec îți aduce tensiuni legate de casă și familie: poate fi momentul să finalizezi o mutare sau să închei o situație tensionată cu părinții.

Bani: Venus sextil Jupiter aduce o oportunitate de câștig printr-un parteneriat sau prin intermediul relațiilor profesionale. Poți primi un proiect suplimentar sau o recomandare care îți aduce bani în plus. Totuși, Mercur-Pluto arată riscul de conflicte legate de împărțirea banilor sau de diferențele de viziune cu partenerii de afaceri.

Dragoste: Pentru cupluri, săptămâna poate aduce discuții despre locuință sau despre împărțirea responsabilităților. Dacă ești singur, cineva din cercul de prieteni îți poate arăta interes romantic, dar relația începe cu tensiuni, pentru că unul dintre voi vrea mai mult control.

