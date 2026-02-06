Horoscop săptămânal Scorpion 9-13 februarie 2026. Această săptămână activează una dintre cele mai intense zone pentru tine: dorința de a crea, de a iubi, de a trăi cu pasiune.

Venus în Pești îți amplifică magnetismul personal și te face mai deschis către exprimarea emoțională, dar și mai vulnerabil. Mercur conjunct Nodul Nord aduce o revelație legată de un proiect creativ, o relație romantică sau o decizie importantă legată de un copil sau un plan personal. Saturn conjunct Neptun îți cere să transformi inspirația în ceva concret. Nu mai este suficient să simți intens, trebuie să îți asumi consecințele acțiunilor tale și să îți disciplinezi energia.

BANI: Din punct de vedere financiar, pot apărea câștiguri sau oportunități legate de creativitate, artă, hobby-uri sau activități care pornesc din pasiune. Venus în Pești favorizează banii obținuți din ceea ce îți place, dar Saturn conjunct Neptun te avertizează că fără structură poți pierde ușor controlul. Mercur conjunct Nodul Nord aduce o ofertă sau o idee financiară cu potențial, dar care necesită muncă susținută și asumare.

DRAGOSTE: Viața amoroasă este intensă și profundă. Venus în Pești îți amplifică nevoia de fuziune emoțională, romantism și intimitate reală. Dacă ești într-o relație, pot apărea momente de apropiere foarte puternică, dar și adevăruri greu de evitat. Saturn conjunct Neptun îți cere să vezi clar dacă relația este construită pe realitate sau pe proiecții. Dacă ești singur, poți întâlni o persoană cu un impact karmic, cineva care îți trezește emoții vechi și puternice. Relațiile începute acum pot fi transformatoare, dar nu neapărat ușoare.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰