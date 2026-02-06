Obama și Michelle, reprezentați ca maimuțe într-un video distribuit de Trump. Reacţiile oficialilor americani

Fostul preşedinte american Barack Obama şi fosta Prima Doamnă Michelle Obama au fost reprezentaţi ca maimuţe, într-un montaj video conspiraţionist postat de către actualul preşedinte Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, pe tema alegerilor prezidenţiale din 2020, relatează AFP.

Videoclipul postat joi seara prezintă presupuse probe ale unor nereguli în alegerile din 2020, în care actualul preşedinte republican susţine că a obţinut o victorie şi de care susţine că a fost furat.

Chiar înainte de sfârşitul videoclipului, timp de două secunde, apare un montaj video cu feţele soţilor Obama care râd, întruchipate pe corpul unor maimuţe, iar în fundal o junglă.

Până vineri dimineaţa, videoclipul a primit 3.500 de like-uri pe Truth Social.

Biroul guvernatorului democrat al Californiei Gavin Newsom, un potenţial candidat în alegerile prezidenţiale din 2028 şi unul dintre cei mai feroci critici ai actualei administraţii republicane, a denunţat postarea.

Un "comportament josnic din partea preşedintelui. Fiecare republican trebuie să denunţe asta. Acum", a precizat pe X serviciul de presă al lui Newsom, care postează imaginile din viceoclip cu feţele şoţilor Obama puse pe corpuri de primate.

Ben Rhodes, un fost consilier în probleme de securitate naţională al lui Barack Obama, a protestat la rândul său.

"Fie ca acest lucru să-i bântuie pe Trump şi pe susţinătorii săi, ştiind că americanii de mâine îi vor preţui pe Obama ca figuri adorate şi-l vor studia pe Trump ca pe o pată pe istoria noastră", a scris Ben Rhodes pe X.

În primul an al celui de-al doilea mandat la Casa Albă, Donald Trump şi-a intensificat folosirea unor materiale vizuale hiperrealiste şi fabricate atât pe Truth Social, cât şi pe alte platforme, fie pentru a se glorifica pe sine, fie pentru a-şi ataca criticii.

Anul trecut el a publicat un videoclip generat de inteligenţa artificială (AI) în care Barack Obama, primul preşedinte afroamerican din istoria Statelor Unite, este arestat în Biroul Oval, iar apoi apare după gratii într-un combinezon portocaliu.

