Judeţul Olt riscă să se confrunte cu deficit major de medici de familie în condiţiile în care aproximativ 30 de medici de familie sunt pensionari care şi-au prelungit activitatea, unul dintre aceştia având vârsta de 80 de ani, a afirmat preşedintele Colegiului Medicilor Olt, doctorul Mihai Ungureanu, relatează Agerpres.

Judeţul care riscă să rămână fără medici de familie. 30 sunt pensionari, unul are 80 de ani - Sursa: Profimedia

Preşedintele Colegiului Medicilor Olt a precizat vineri că dintre cei 209 de medici de familie din judeţ, 30 sunt pensionari şi activează pe prelungire de activitate, iar alţi peste 100 sunt pensionabili.

"Avem 209 de medici de familie în judeţul Olt şi aproximativ 30 dintre aceştia şi-au prelungit activitatea după pensionare, avem chiar un medic de familie în vârstă de 80 de ani în oraşul Drăgăneşti Olt. Iar dacă vorbim de medici de familie pensionabili, vorbim de zeci de colegi aflaţi în această situaţie", a declarat vineri doctorul de familie Mihai Ungureanu.

Medic de familie la 80 de ani în Drăgăneşti Olt

Articolul continuă după reclamă

Mihai Ungureanu a menţionat că sunt comune fără medici de familie, unde a fost găsită soluţia unor puncte de lucru şi a explicat situaţia atât prin interesul scăzut al absolvenţilor faţă de această ramură a medicinei, cât şi prin populaţia redusă a unor localităţi.

"În ceea ce priveşte acoperirea judeţului Olt cu medici de familie, suntem deficitari la acest capitol, existând comune în care nu există medici de familie. În respectivele comune şi-au făcut puncte de lucru medici din alte localităţi, dar programul nu permite acoperirea suficientă a populaţiei. Este nevoie de mai mulţi medici de familie, pentru că mai mult de jumătate din medici de familie din judeţul Olt sunt în pragul pensionării. O parte dintre medicii de familie sunt deja pe prelungire de activitate, sunt pensionari. Şi populaţia, şi în rândul medicilor este îmbătrânită şi o să ne trezim cu mai mult de jumătate din judeţul Olt cu deficit de medici de familie. Nu numai în judeţul Olt este această problemă, este la nivel naţional şi, din păcate, perspectivele nu sunt atât de îmbucurătoare pentru că nu avem suficienţi rezidenţi care să finalizeze rezidenţiatul pe medicină de familie. (...) Pe de altă parte, a scăzut şi populaţia şi neavând suficienţi pacienţi, cum plata medicilor de familie se face per capita şi per serviciu, nu poţi să supravieţuieşti la un număr mic de pacienţi", a precizat Mihai Ungureanu.

209 medici de familie în Judeţul Olt, 30 sunt pensionari şi activează pe prelungire de activitate, alţi peste 100 sunt pensionabili

Preşedintele Colegiului Medicilor Olt susţine că medicina de familie este neatractivă şi din cauza "birocraţiei împovărătoare".

"Medicina de familie, la ora actuală, nu este atractivă din punct de vedere atât al birocraţiei, cât şi al adresabilităţii către pacienţi. Sunt probleme pe partea de medicamente, sunt probleme pe partea de validare de reţete, tot timpul se stă peste program sau se lucrează noaptea pentru a putea valida consultaţiile şi reţetele. Sunt probleme care, cel puţin din ce promisiune avem de la domnul ministru, în luna august-septembrie s-ar putea ca să se mai amelioreze şi să mai subţieze din birocratia aceasta care ne împovărează", a menţionat Ungureanu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt, Constanţa Florea, în judeţul Olt este în prezent nevoie de încă 20 de medici de familie (trei în oraşe şi 17 în comune), fiind 13 localităţi în care serviciile medicale sunt acordate în cadrul unor puncte de lucru ale cabinetelor medicilor din alte localităţi şi trei comune - Gura Padini, Ştefan cel Mare şi Ghimpeţeni, fără medic de familie sau punct de lucru al unui medic de familie.

Criza medicilor de familie se manifestă şi îl alte judeţe din ţară. În 2025, aproape jumătate din medicii de familie din judeţul Satu Mare îndeplineau vârsta de pensionare, dar au ales să profeseze în continuare deoarece este lipsă de medici pe această specialitate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰