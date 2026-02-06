Vremea de mâine 7 februarie. Ploi slabe şi temperaturi mai mari decât în mod normal. Maxime de 12 grade
Vremea se menține mai caldă decât normalul perioadei, deși temperaturile vor fi în ușoară scădere în vestul și nordul țării. Cerul va fi mai mult noros și sunt așteptate precipitații slabe în jumătatea nordică, predominant sub formă de ploaie. În estul Transilvaniei și în Moldova, spre seară și noaptea, pot apărea precipitații mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale în sud-vest.
La noapte, cerul va fi mai mult noros, iar în Oltenia, local, precum și izolat în nordul Crișanei, al Transilvaniei, în sudul Banatului și al Dobrogei, vor cădea ploi slabe, temporar. În nordul Moldovei, pe arii restrânse, va ninge slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor situa între -4 și 5 grade Celsius. Pe alocuri, va fi ceață.
Vremea de mâine 7 februarie în ţară
Valorile termice diurne vor scădea în regiunile intracarpatice comparativ cu intervalul precedent, însă în toată țara se vor menține peste mediile climatologice specifice acestei date. Cerul va fi noros, iar în jumătatea nordică a țării vor cădea precipitații slabe, temporare, predominant sub formă de ploaie. Începând din a doua parte a nopții, în estul Transilvaniei, nordul și centrul Moldovei, precum și în zona subcarpatică a Moldovei, se vor semnala precipitații mixte, cu posibilitatea depunerii izolate de polei. Vântul va sufla slab și moderat, iar în a doua parte a intervalului va avea intensificări locale în sud-vest, cu rafale ce vor atinge, în general, 40...45 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar cele minime între -3 și 4 grade Celsius. În zonele joase de relief din sudul și estul țării, pe arii restrânse, va fi ceață.
Vremea de mâine 7 februarie în Bucureşti şi în Cluj
În Bucureşti, cerul va fi mai mult acoperit, iar seara și noaptea sunt posibile ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 2 grade. Dimineața, sunt posibile condiții de ceață.
În Cluj-Napoca, sâmbăta aduce ploi și burniță, izolat. Temperatura maximă va ajunge la 10 grade, iar cea minimă va coborî până la 3 grade. Vântul va fi slab.
Vremea de mâine 7 februarie la munte
Valorile termice vor scădea ușor. Ziua, cerul va fi mai mult noros și vor predomina ploile. Pe timpul nopții, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mari va ninge. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei.
