Vremea de mâine 7 februarie. Ploi slabe şi temperaturi mai mari decât în mod normal. Maxime de 12 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 7 februarie în ţară

Valorile termice diurne vor scădea în regiunile intracarpatice comparativ cu intervalul precedent, însă în toată țara se vor menține peste mediile climatologice specifice acestei date. Cerul va fi noros, iar în jumătatea nordică a țării vor cădea precipitații slabe, temporare, predominant sub formă de ploaie. Începând din a doua parte a nopții, în estul Transilvaniei, nordul și centrul Moldovei, precum și în zona subcarpatică a Moldovei, se vor semnala precipitații mixte, cu posibilitatea depunerii izolate de polei. Vântul va sufla slab și moderat, iar în a doua parte a intervalului va avea intensificări locale în sud-vest, cu rafale ce vor atinge, în general, 40...45 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar cele minime între -3 și 4 grade Celsius. În zonele joase de relief din sudul și estul țării, pe arii restrânse, va fi ceață.

Vremea de mâine 7 februarie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, cerul va fi mai mult acoperit, iar seara și noaptea sunt posibile ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 2 grade. Dimineața, sunt posibile condiții de ceață.