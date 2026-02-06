O rețea care exploata bărbați români, atrași în Grecia cu promisiunea unor locuri de muncă în construcții, a fost destructurată de poliția elenă, cu sprijinul autorităților americane. Victimele erau obligate să cerșească ore întregi în puncte aglomerate din Atena, după ce li se confiscau documentele.

Ademeniți cu salarii bune, au ajuns să cerșească la semafoare. 12 români, ţinte pentru o reţea din Grecia - Shutterstock | Ilustraţie

Poliția elenă, în colaborare cu Serviciul de Securitate Internă al Statelor Unite (H.S.I.), a destructurat o grupare infracțională care exploata bărbați, majoritatea din România, potrivit publicației skai.gr.

Conform autorităților, membrii rețelei vizau bărbați români aflați în căutarea unui loc de muncă, cărora le promiteau angajare în construcții și asigurarea unei locuințe. După ce erau aduși în Grecia, aceștia erau supuși unor condiții de exploatare economică și prin muncă, li se confiscau documentele de călătorie și erau forțați să cerșească ore în șir în zone centrale ale orașului.

În timpul operațiunii poliției au fost arestate șapte persoane, dintre care trei sunt suspectate că aveau roluri de conducere în cadrul organizației.

Articolul continuă după reclamă

Operațiune amplă în Atena, cu sprijinul autorităților americane

Destructurarea rețelei a avut loc în urma unei acțiuni desfășurate în dimineața zilei de marți, 3 ianuarie 2026, de către polițiștii Departamentului pentru Combaterea Traficului și Exploatării de Persoane, cu sprijinul Serviciului de Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii (H.S.I.), în zona Atenei.

Potrivit Poliției Elene, a fost destructurată „o organizație criminală ale cărei membri se ocupau cu traficul de bărbați străini, în scopul exploatării lor prin muncă și economic”.

În cadrul intervenției au fost arestate trei persoane cu rol de lider, iar 12 victime aflate sub controlul grupării au fost identificate.

În dosarul penal întocmit pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane - exploatarea cerșetoriei, vătămarea corporală a unor persoane vulnerabile, deținerea de documente de călătorie aparținând altor persoane și facilitarea activităților infracționale sunt incluse încă șapte persoane suspectate că ar fi membre ale rețelei.

Cum acționa rețeaua și cum erau controlate victimele

Ancheta a scos la iveală existența unei organizații bine structurate, care acționa în mod constant cel puțin din 2021. Membrii acesteia foloseau diverse metode de constrângere și înșelăciune pentru a exploata profesional cerșetoria victimelor.

Potrivit autorităților, aceștia identificau în special cetățeni români aflați în situații vulnerabile, din cauza problemelor financiare grave sau a unor abilități sociale limitate.

Victimele erau convinse și recrutate cu promisiuni false privind locuri de muncă legale și bine plătite în Grecia, în construcții, fabrici sau alte domenii, ori cu promisiuni nerealiste privind câștiguri mari din cerșetorie.

Controlul asupra lor era asigurat încă din momentul deplasării, care se realiza cu mașini, direct sau prin țări intermediare. Odată ajunși în Grecia, erau cazați în apartamente, în special în centrul Atenei, unde locuiau alături de alte persoane exploatate.

În unele cazuri, li se confiscau actele de identitate, li se invoca existența unor datorii fictive sau erau amenințați pentru a le fi impusă tăcerea și supunerea.

"În acest mod, victimele se aflau sub controlul deplin și exclusiv al membrilor organizației criminale, depinzând total de aceștia pentru cazare, hrană și traiul zilnic, fără a avea o alternativă reală", se arată în comunicatul poliției.

Ulterior, erau obligate să cerșească timp îndelungat, în special la semafoare și în alte zone aglomerate din Attica, membrii rețelei indicându-le locurile, asigurând transportul și menținând o supraveghere constantă.

Percheziții și bunuri confiscate

În urma perchezițiilor au fost găsite și confiscate, printre altele, 4.876,40 euro, dintre care 281,40 euro în monede, numeroase chitanțe de transfer de bani, telefoane mobile, însemnări scrise de mână, trei autoturisme folosite pentru transportul victimelor, precum și un document de călătorie aparținând unei victime și reținut de membrii grupării.

Autoritățile au precizat că, în colaborare cu organizații neguvernamentale specializate, a fost oferită protecție și asistență celor 12 cetățeni români identificați ca victime, iar cooperarea cu autoritățile din România este în desfășurare pentru a fi depistate și alte posibile victime ale rețelei.

Persoanele arestate au fost prezentate în fața procurorilor.

Denisa Gheorghe Like

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰