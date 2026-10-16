Horoscop săptămânal Fecioară 19-23 octombrie 2026. Comunicarea, drumurile scurte și interacțiunile cu mediul apropiat devin extrem de pătrunzătoare și încărcate de semnificații. Faptul că Soarele trece în Scorpion îți ascute intuiția, ajutându-te să descoperi rapid adevărul din spatele unor aparențe înșelătoare.

Când Soarele face conjuncție cu Venus retrograd din Scorpion, reiei legătura cu rude sau vecini pentru a lămuri neînțelegeri mai vechi. Totuși, aspectul prin care Venus face careu cu Pluto aduce tensiuni la locul de muncă din cauza unor sarcini prost explicate sau a unor bârfe.

BANI: În plan comercial și administrativ, este momentul să verifici atent fiecare document redactat. Conjuncția dintre Soare și Venus retrograd în Scorpion te ajută să renegociezi contracte locale, să obții reduceri pentru echipamente sau să rezolvi dosare birocratice amânate. Totuși, din cauza careului dintre Venus și Pluto, atribuțiile cotidiene de la serviciu pot deveni copleșitoare dacă un coleg încearcă să își asume meritele tale sau dacă apar conflicte de procedură; bazează-te exclusiv pe dovezi scrise și rapoarte.

DRAGOSTE: Mesajele și mărturisirile din această săptămână au o încărcătură emoțională deosebită. Reușești să porți conversații intime extrem de profunde cu partenerul, vindecând răceli apărute recent în cuplu. Dacă ești celibatar, o simplă revedere cu o veche cunoștință poate trezi o atracție neașteptată. Fii totuși atent la influența careului dintre Venus și Pluto: evită cuvintele sarcastice și acuzațiile aruncate la nervi, care pot rupe o punte fragilă de încredere abia reclădită alături de persoana iubită.