Horoscop săptămânal Fecioară 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă marchează un moment important în plan material: decizii legate de bani, siguranță și priorități.

Poți renegocia un contract sau poți schimba modul în care îți gestionezi resursele. Mercur și Marte îți oferă curaj să spui ce nu funcționează la locul de muncă. Soarele care intră în Scorpion te face mai comunicativ și deschis către idei noi. Neptun retrograd aduce claritate într-o relație profesională sau personală în care ai fost confuz.

BANI: Veniturile pot fluctua, dar Luna Nouă promite o sursă nouă de câștig, poate printr-un proiect secundar. Mercur și Marte te ajută să găsești soluții rapide la probleme administrative. Soarele în Scorpion îți oferă claritate mentală în negocieri și te ajută să eviți pierderi. Totuși, Neptun retrograd te avertizează asupra partenerilor care promit mult, dar livrează puțin.

DRAGOSTE: Ești mai lucid decât de obicei în privința relațiilor. Poți identifica dezechilibrele dintr-o relație sau poți decide să-ți exprimi nemulțumirile. Mercur și Lilith aduc conversații directe, dar eliberatoare. Pentru cei singuri, o întâlnire intelectuală poate deveni atracție reală. Soarele în Scorpion oferă șansa unei conexiuni profunde, bazate pe încredere și dialog sincer.

