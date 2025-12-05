Accident ca-n filmele de acţiune pe o stradă din Oradea. Un bărbat de 55 de ani a zburat pur şi simplu cu maşina într-o intersecţie.

Totul a fost surprins de camerele de supraveghere aflate în zonă. În imagini se vede cum şoferul apare cu viteză, sare peste sensul giratoriu, apoi trece peste două maşini. Autoturismul a evitat la limită impactul cu un autobuz.

După accident, maşina s-a făcut praf şi a fost aruncată la câţiva paşi de o benzinărie. La faţa locului au ajuns imediat salvatorii care l-au scos pe şofer dintre fiarele maşinii în viaţă, dar cu câteva răni.

Bărbatul ar fi suferit o criza de diabet care l-a împiedicat să reacționeze.

