Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul când un şofer zboară pur şi simplu cu maşina într-un sens giratoriu. Cascadorie fără voie în Oradea

Accident ca-n filmele de acţiune pe o stradă din Oradea. Un bărbat de 55 de ani a zburat pur şi simplu cu maşina într-o intersecţie.

de Redactia Observator

la 05.12.2025 , 08:43

Totul a fost surprins de camerele de supraveghere aflate în zonă. În imagini se vede cum şoferul apare cu viteză, sare peste sensul giratoriu, apoi trece peste două maşini. Autoturismul a evitat la limită impactul cu un autobuz.

După accident, maşina s-a făcut praf şi a fost aruncată la câţiva paşi de o benzinărie. La faţa locului au ajuns imediat salvatorii care l-au scos pe şofer dintre fiarele maşinii în viaţă, dar cu câteva răni.

Bărbatul ar fi suferit o criza de diabet care l-a împiedicat să reacționeze.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident oradea sens giratoriu
Înapoi la Homepage
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Comandă-record de 1 decembrie. Cât a plătit un bucureștean pentru mici și cartofi prăjiți de Ziua Națională
Comandă-record de 1 decembrie. Cât a plătit un bucureștean pentru mici și cartofi prăjiți de Ziua Națională
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României Betano. Toate calculele
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României Betano. Toate calculele
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming?
Observator » Evenimente » Momentul când un şofer zboară pur şi simplu cu maşina într-un sens giratoriu. Cascadorie fără voie în Oradea