A fost seara în care emoţia, nerăbdarea şi bucuria copiilor s-au simţit în fiecare colţ al ţării. Moş Nicolae a venit, ca în fiecare an, pe furiş şi a lăsat în ghetuţele lustruite daruri, dulciuri şi multă magie. Exact aşa cum trebuie, pentru un început al sărbătorilor de iarnă ca la carte. Cei mici au trăit emoţia la cote maxime. Au dat buzna la uşă să vadă dacă Moşul le-a adus ce şi-au dorit şi s-au bucurat de fiecare cadou în parte.

Marina a trăit din plin emoţia venirii lui Moş Nicolae. Micuţa, în vârstă de 4 ani, s-a aşezat în genunchi lângă brad şi şi-a pregătit cu grijă ghetuţele, ca să fie sigură că Moșul le vede şi nu o ocoleşte. Şi tot aseară, când a dat fuga în hol, magia s-a produs. În ghetuţele lustruite o aştepta chiar păpuşa mult dorită.

La malul mării, emoţiile au fost şi mai mari. Cristi a fost în culmea fericirii când a descoperit că Moş Nicolae i-a împlinit dorinţa de a se transforma în eroul său preferat.

Nici Anastasia nu a fost uitată. În ghetuţele ei, Moşul a lăsat cărţi cu poveşti îndrăgite de o groază de copii şi multe dulciuri.

Moş Nicolae a ajuns la toţi copiii cuminţi din întreaga ţară

Moşul a trecut şi prin Bistrița-Năsăud. Iar la Ploiești, două surori, Aryana şi Amira, au făcut echipă serioasă în pregătirea ghetuţelor.

Iar Moş Nicolae nu a făcut diferenţe. Peste tot, atmosfera a fost de vis - copiii au recitat poezii pentru Moş Nicolae, convinşi că un vers spus din inimă poate face orice nuieluşă să dispară.

"Legenda spune că Moş Nicolae vine cu cadouri la copiii cuminţi şi la copiii care au fost mai neastâmpăraţi, le aduce o jordiţă. Sper să nu fie şi cazul meu", spune Alexandra.

Şi nu a fost. Zâmbetele lor au spus povestea tuturor copiilor, căci, anul acesta, Moş Nicolae a venit doar cadouri şi a dat startul aşa cum se cuvine sărbătorilor de iarnă.

