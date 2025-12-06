Cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Dispozitiv seismologic pentru măsurarea cutremurelor. Ac al seismografului trasează o linie roșie pe hârtie milimetrică, măsurând activitatea - Profimedia

Seismul s-a produs la ora 9.25 în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri.

Cutremurul a avut loc la 49 km de Focșani, 61 km de Sfântu Gheorghe, 68 km de Buzău, 74 Km de Brașov și la 96 km de Bacău și Ploiești.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰