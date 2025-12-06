Antena Meniu Search
Cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

de Redactia Observator

la 06.12.2025 , 09:56
Seismul s-a produs la ora 9.25 în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri.

Cutremurul a avut loc la 49 km de Focșani, 61 km de Sfântu Gheorghe, 68 km de Buzău, 74 Km de Brașov și la 96 km de Bacău și Ploiești.

