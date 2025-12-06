Marea Neagră "fierbe". Fenomenul neobişnuit a dat peste cap habitatul marin. Explicaţia specialiştilor

Marea Neagră pare că fierbe la propriu. Temperaturile neobişnuit de ridicate pentru începutul lunii decembrie au dat complet peste cap viaţa din adâncuri. Pe litoralul românesc, marea a ajuns la 12 grade Celsius, aproape dublu faţă de media obişnuită din alţi ani. Iar efectele se văd încă din plasele pescarilor.

La început de iarnă, marea arată ca în mijlocul verii. De la peşti exotici la meduze de apă caldă, schimbările sunt vizibile de la mal până în adâncuri. Fenomenul neobişnuit permite multor specii de peşti de apă caldă, precum milacopul, dorada, hiena de mare, să prospere, spre bucuria pescarilor. Însă, nu toate veştile sunt bune.

"Populaţiile de crab albastru în perioada asta caldă nu hibernează şi e foarte posibil să se înmulţească şi să devină un factor foarte perturbator pentru ecosistemul Mării Negre. Este periculos. Este vorace, mănâncă foarte multe specii de scoici, distruge plasele pescăreşti", a declarat Victor Niţă, cercetător ştiinţific.

Temperaturile ridicate se reflectă şi în numărul mare de meduze. "Prezenţa meduzelor de apă caldă, cum e acea meduză mare, care am găsit-o aruncată de brizanţi şi în sfârşit de noiembrie, demonstrează o apă caldă. E o perioadă de trecere, de la o specie de meduze la alta dominantă", a explicat cercetătorul Adrian Bîlbă.

Specialistii spun că temperaturile sunt parte dintr-un trend observat în ultimii ani, dar rămân totuşi anormale pentru începutul lunii decembrie. "La Mamaia, avem 12 grade. E o situaţie cu temperatură dublă faţă de normal. Media multianuală este de 6,5 grade în această perioadă", explică Răzvan Mateescu, cercetător ştiinţific

Temperaturile ridicate îi iau prin surprindere chiar și pe scafandri. "Parcă este puţin mai caldă apa. Ţinând cont că afară erau 7 grade, am intrat de drag în apă. Ce rost avea să îngheţ afară, mai bine intram să mă încălzesc în apă", a declarat Valentin Marcoci, scafandru. Evoluţia din următoarele săptămâni va arăta dacă încălzirea este doar un episod izolat sau semnul unei schimbări de durată în Marea Neagră.

