Horoscop săptămânal Fecioară 3-7 noiembrie 2025

Horoscop săptămânal Fecioară 3-7 noiembrie 2025. Marte în Săgetător aduce multă activitate acasă sau în familie. Poți reamenaja, poți lua o decizie legată de locuință sau poți rezolva un conflict domestic.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 15:16
Horoscop săptămânal Fecioară 3-7 noiembrie 2025

Luna Plină în Taur favorizează planurile de viitor și relațiile cu persoane din străinătate. Poți primi o veste legată de un curs, o deplasare sau o colaborare educațională. Venus în Scorpion îți sporește intuiția și capacitatea de analiză: comunici mai profund și alegi cuvintele potrivite în momente cheie.

BANI: Este o perioadă bună pentru a organiza cheltuielile și a renegocia un contract. Marte în Săgetător poate aduce costuri legate de locuință, dar și satisfacții profesionale. Luna Plină sugerează o sursă nouă de venit sau încheierea cu succes a unui proiect plătit. Venus în Scorpion sprijină negocierile și discuțiile financiare. Spre finalul săptămânii, te poți relaxa știind că lucrurile merg într-o direcție clară.

DRAGOSTE: Venus îți aduce farmec și dorință de comunicare. Poți relua o discuție sinceră cu partenerul sau poți descoperi o compatibilitate surprinzătoare cu o persoană nouă. Marte activează dorința de siguranță emoțională, se pare că ești în căutare de echilibru și căldură în relații. Cei singuri pot cunoaște pe cineva prin intermediul familiei sau al prietenilor apropiați.

