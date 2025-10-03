Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Fecioară 6-10 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Fecioară 6-10 octombrie 2025. Pentru tine, Mercur intră în Scorpion și scoate la suprafață conversații ascunse sau informații pe care cineva nu ar fi vrut să le afli.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 15:33
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Fecioară 6-10 octombrie 2025 - Shutterstock

Poți descoperi un detaliu important legat de un contract, o colaborare sau chiar de familie. Careul cu Pluto tensionează relația cu un superior sau cu cineva dintr-un proiect comun. Lună Plină în Berbec te împinge să reglezi situații financiare comune: taxe, datorii, credite. Ești într-un moment în care poți închide un capitol legat de o cheltuială mare sau să decizi să renunți la un plan care îți consuma prea multă energie.

Bani: Poți primi o oportunitate de a câștiga mai mult printr-un proiect pe care l-ai început în vară sau prin intermediul unei persoane cu experiență. Poate fi vorba de o mărire salarială, o colaborare care se finalizează favorabil sau chiar un sprijin din partea unui mentor.

Dragoste: În cuplu, se pot isca discuții aprinse legate de bani și responsabilități comune. Poate fi vorba despre o rată, o investiție sau o datorie ascunsă. Este momentul să clarificați cine ce contribuie și să nu mai evitați discuțiile incomode. Dacă ești singur, cineva din anturaj îți poate face o propunere surprinzătoare sau poți întâlni o persoană intensă, carismatică, dar cu un trecut complicat.


