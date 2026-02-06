Horoscop săptămânal Fecioară 9-13 februarie 2026. Pentru tine, săptămâna pune accentul clar pe relații și parteneriate.

Venus în Pești activează zona relațiilor de cuplu și a colaborărilor, aducând o nevoie crescută de apropiere, empatie și compromis. Mercur conjunct Nodul Nord în Pești sugerează o conversație importantă cu partenerul sau cu cineva cu care ai o legătură contractuală. Poți simți că o relație ajunge într-un punct de cotitură. Saturn conjunct Neptun în Berbec activează zona resurselor comune și a responsabilităților împărțite, cerând claritate și asumare. Este o săptămână în care relațiile superficiale nu mai rezistă.

BANI: Financiar, accentul cade pe bani gestionați împreună cu altcineva. Venus în Pești poate aduce sprijin din partea partenerului sau o ofertă de colaborare avantajoasă, dar Mercur conjunct Nodul Nord cere claritate absolută în privința termenilor. Saturn conjunct Neptun avertizează asupra riscului de confuzie financiară dacă lucrurile nu sunt bine documentate. Este esențial să verifici acte, contracte și condiții. Nu este momentul să îți asumi responsabilități financiare în locul altora.

DRAGOSTE: În plan sentimental, Venus în Pești aduce o dorință profundă de conexiune emoțională. Dacă ești într-o relație, poți simți nevoia de mai multă blândețe, înțelegere și susținere reciprocă. Este un moment bun pentru a discuta despre vulnerabilități și temeri. Dacă ești singur, poți atrage o persoană sensibilă, empatică, dar este important să nu idealizezi excesiv. Saturn conjunct Neptun te învață să construiești relații pe baze solide, nu doar pe emoții intense.

