Horoscop săptămânal Gemeni 19-23 octombrie 2026. Rutina zilnică, sarcinile de serviciu și grija față de sănătatea proprie cer o disciplină mare în această săptămână. Odată ce Soarele trece în Scorpion, devii mult mai conștiincios, calculat și atent la fiecare detaliu practic din programul tău.

Când Soarele face conjuncție cu Venus retrograd din Scorpion, simți nevoia să revizuiești procedurile de lucru sau să reiei un tratament medical amânat. În același timp, aspectul prin care Venus face careu cu Pluto aduce divergențe etice acute între convingerile tale morale și solicitările rigide venite din mediul profesional.

BANI: La locul de muncă, ești pus în situația de a repara erori birocratice sau contabile comise în trecut din neatenție. Conjuncția Soarelui cu Venus retrograd în Scorpion îți oferă răbdarea necesară pentru a pune la punct registre, fișiere și rapoarte restante, recâștigând aprecierea colegilor. Fii totuși foarte prudent în relația cu instituțiile de învățământ, instanțele de judecată sau partenerii de la distanță: careul dintre Venus și Pluto poate bloca o plată din cauza unor neînțelegeri administrative; verifică fiecare act înainte de expediere.

DRAGOSTE: În sfera afectivă, armonia depinde în totalitate de modul în care reușiți să împărțiți responsabilitățile gospodărești fără reproșuri. Trecerea Soarelui în Scorpion te determină să îți arăți afecțiunea prin sprijin faptic oferit partenerului în treburile curente. Totuși, careul format de Venus cu Pluto poate stârni certuri dacă încerci să îi impui celuilalt propriile tale principii de viață cu o superioritate. Fii empatic, ascultă părerile partenerului și lasă criticile mărunte deoparte pentru a păstra liniștea în cămin.