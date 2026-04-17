Horoscop săptămânal Gemeni 20-24 aprilie 2026

Horoscop săptămânal Gemeni 20-24 aprilie 2026. Te vei regăsi în situația de a pune ordine în cercul tău de prieteni sau în organizațiile din care faci parte.

de Alexandru Păunescu

la 17.04.2026 , 15:43
Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec aduce o energie de triere necesară. Este foarte posibil să fii numit coordonatorul unui grup de lucru unde trebuie să aplici reguli stricte pentru a respecta un termen limită. Atmosfera generală este una de mobilizare masivă, dar și de tensiune intelectuală, deoarece ești presat să livrezi rezultate concrete. În paralel, intrarea Soarelui în Taur te îndeamnă să cauți momente de liniște pentru a-ți recalibra busola interioară înainte de a trece la acțiune.

BANI: Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec indică faptul că un proiect de grup poate întâmpina dificultăți din cauza unei comunicări deficitare sau a unor erori birocratice. Va trebui să fii cel care pune piciorul în prag și reorganizează bugetul. Spre vineri, conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur poate aduce o informație financiară surpriză despre o plată din trecut sau o soluționare juridică favorabilă care îți rotunjește conturile în mod neprevăzut. Când Venus intră în semnul tău, magnetismul tău personal crește, ceea ce te va ajuta enorm în negocieri.

DRAGOSTE: Este posibil să simți o distanțare față de prieteni sau să intri în conflict cu partenerul din cauza unor planuri de viitor care nu se aliniază. O ieșire în oraș se poate anula din cauza unor obligații profesionale urgente ale tale sau ale partenerului. Totuși, viața ta sentimentală capătă o turnură fascinantă spre finalul săptămânii. Conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur poate declanșa o revelație legată de o relație din trecut sau o întâlnire karmică ce îți provoacă fiori. Odată ce Venus pășește în zodia ta, devii centrul atenției. Vei simți o dorință intensă de a socializa și de a te exprima liber. Dacă ești singur, acesta este momentul ideal pentru a ieși la întâlniri, deoarece abilitățile tale conversaționale vor fi la cote maxime, atrăgând parteneri care apreciază inteligența și umorul.

