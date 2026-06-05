Un şofer din Bucureşti a trecut pe roşu cu permisul suspendat. Ce mită a încercat să-i ofere poliţistului

Un şofer din Bucureşti, prins că a traversat o intersecţie pe culoarea roşie a semaforului, a încercat să mituiască un poliţist de la Rutieră, oferindu-i iniţial suma de 1.000 de lei, după care a ridicat "miza" la 2.000 de euro.

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Poliţistul a refuzat banii, iar şoferul s-a ales cu dosar penal pentru dare de mită. În plus, anchetatorii au descoperit că el avea şi permisul de conducere suspendat. "La data de 01 iunie 2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un inculpat (un bărbat în vârstă de 38 de ani), cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită. Din probele administrate a rezultat că, la aceeaşi dată, în jurul orei 08:30, în municipiul Bucureşti, Sector 2, inculpatul a fost oprit în trafic de un agent principal de poliţie din cadrul DGPMB - Brigada Rutieră Bucureşti, după ce a traversat intersecţia pe culoarea roşie a semaforului. În acest context, inculpatul i-a înmânat poliţistului, împreună cu documentele autovehiculului, suma de 1.000 de lei, pentru ca acesta să nu efectueze verificările necesare şi să nu constate că avea dreptul de a conduce suspendat, ceea ce ar fi condus la întocmirea unui dosar penal. Poliţistul a refuzat, motiv pentru care inculpatul i-a promis remiterea suplimentară a sumei de 2.000 de euro în acelaşi scop", a anunţat Parchetul Capitalei într-un comunicat de presă.

Şoferul respectiv a fost plasat sub controlul judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare Bucureşti.