Premier desemnat, caută majoritate. Aşa ar putea suna un anunţ dat de Eugen Tomac, cel desemnat de preşedintele Nicusor Dan să conducă un Guvern tehnocrat. Premierul desemnat Eugen Tomac are zece zile la dispoziție, potrivit Constituției, pentru a stabili o listă a miniștrilor și pentru a prezenta un program de guvernare.

La finalul celor zece zile, Eugen Tomac trebuie să vină în fața Parlamentului pentru a cere un vot de încredere. Tocmai din acest motiv, în următoarele zile, Eugen Tomac va negocia rând pe rând cu liderii partidelor pro-europene din Parlament. Se va întâlni așadar cu Sorin Grindeanu și liderii PSD.

De asemenea, va avea o discuție cu Ilie Bolojan și liderii Partidului Național Liberal, cel mai probabil luni, spun surse Observator. Va avea apoi discuții cu liderul USR Dominic Fritz, dar și cu liderul UDMR Kelemen Hunor. Acesta va avea o misiune extrem, extrem de dificilă, Eugen Tomac, aceea de a strânge cel puțin 233 de voturi, adică minimul necesar pentru a fi învestit în funcția de prim-ministru la Palatul Victoria. Asta în condițiile în care, cel puțin în acest moment, doar Partidul Social-Democrat pare dispus, cu anumite condiții, să voteze un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac.

PNL şi USR resping un guvern în care PSD ar avea influenţă

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De cealaltă parte, însă, liberalii și cei din USR au respins ideea unui guvern tehnocrat controlat din umbră, spun ei, de Partidul Social-Democrat. De altfel, Ilie Bolojan a spus aseară că liberalii nu vor vota un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac dacă miniștrii acestui guvern, chiar dacă sunt miniștri tehnocrați, ar fi apropiați de Partidul Social-Democrat sau dacă social-democrații vor avea secretari de stat în ministerele guvernului condus de Eugen Tomac. Spunea Ilie Bolojan că aceasta este o linie roșie pentru Partidul Național Liberal, care nu va susține și nu va vota un guvern tehnocrat în care Partidul Social-Democrat va avea reprezentanți, chiar dacă vorbim aici despre secretari de stat și despre persoane numite în eșaloanele inferioare ale ministerelor.

Aceeași poziție o au și cei de la USR, care și-au coordonat, practic, strategia cu liberalii și au anunțat clar că resping ideea unui guvern în care Partidul Social-Democrat ar avea, de fapt, influența reală. Dacă ne referim la social-democrați, Sorin Grindeanu a anunțat aseară că este dispus să negocieze cu Eugen Tomac, însă spunea liderul PSD că partidul pe care îl conduce ar trebui să vadă mai întâi lista miniștrilor, componența acestui cabinet tehnocrat și, de asemenea, programul de guvernare.

Surse Observator: Condiţiile puse de PSD pentru a susţine guvernul Tomac

Surse Observator spun că social-democrații ar fi dispuși să voteze un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac doar în situația în care ar avea secretari de stat, prefecți, subprefecți și șefi de agenții ale statului în acest guvern. Rămâne de văzut dacă în aceste 10 zile Eugen Tomac va reuși sau nu să strângă minimum 233 de voturi necesare pentru a fi învestit în funcția de prim-ministru.