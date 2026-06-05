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Video Copilul unor polițiști, vizat de o tentativă de răpire. Băiatul apucase să plece de la şcoală

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Iulia Pop | Timp citire: 2 minute
Publicat la 05.06.2026, 14:35 | Modificat la 05.06.2026, 14:37

Incident deosebit de grav, în localitatea Aleşd din judeţul Bihor. Un bărbat a încercat să răpească de la şcoală, un copil de 7 ani. Băiatul este fiul unor poliţişti din oraş. Individul le-a spus cadrelor didactice că a fost trimis la şcoală, chiar de tatăl băiatului. Din fericire, copilul plecase deja acasă, iar învăţătoarea a anunţat poliţia. Individul a fost prins şi arestat pentru tentativă de răpire. 

Răpirea pusă la cale de bărbat a eșuat doar pentru că băiatul plecase de la școală cu o jumătate de oră înainte. Și după ce i s-a spus că elevul nu mai este în unitatea de învățământ, acest individ a ieșit în curte unde, citez, a mimat că joacă tenis singur, spun anchetatorii, iar ulterior a fost scos afară de către agentul de pază.

Cercetat în cinci dosare

Acest bărbat se numește Călin Valentin Varga și este cercetat în total în 5 dosare penale, inclusiv pentru agresiune sexuală, hărțuire și amenințare după ce ar fi pus cuțitul la gâtul unui vecin. Dar, înainte de acest incident, tatăl băiatului a făcut parte dintr-un echipaj care a venit la unul dintre scandalurile pe care el le-a provocat și care a fost anunțat la 112. 

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În acest caz a dispus o expertiză medico-legală, o expertiză psihiatrică, tocmai pentru a se stabili dacă avea sau nu discernământ, iar în funcție de concluziile acestei expertize se decide și dacă răspunde penal. Oricum, între timp, acest bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dar a contestat măsura. Decizia finală o va lua Tribunalul Bihor și este cercetat într-un nou dosar penal deschis pentru tentativă de lipsire de libertate.

Iulia Pop
Iulia Pop
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