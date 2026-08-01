Horoscop săptămânal Gemeni 3-7 august 2026

Intrarea planetei Venus în sectorul timpului liber, al pasiunilor și al romantismului îți aduce o stare de bună dispoziție și dorința de a te dedica hobby-urilor tale preferate. În același timp, Soarele din zona comunicării locale formează un trigon extrem de constructiv cu Saturn din domeniul prietenilor și al proiectelor de grup. Știi exact cum să îți formulezi ideile pentru a obține susținerea anturajului. Retrogradarea lui Chiron în sfera izolării și a secretelor îți cere scurte pauze de reflecție pentru a procesa unele stări emoționale vechi.

BANI: Pe plan financiar și profesional, dialogul deschis și negocierile pragmatice reprezintă cheia succesului tău. Soarele din domeniul comunicării locale susținut de Saturn din sfera proiectelor de grup îți garantează stabilitate în derularea unor acorduri comerciale. Dacă prezinți un proiect în fața unei echipe, primești confirmări rapide și sprijin logistic foarte solid. Se conturează oportunități bune de colaborare prin intermediul rețelei tale de cunoștințe. De asemenea, intrarea lui Venus în zona creativității te ajută să găsești abordări originale în muncă, care pot genera beneficii materiale suplimentare dacă sunt puse în aplicare cu seriozitate.

DRAGOSTE: Sectorul romantismului și al iubirii strălucește intens odată cu intrarea planetei Venus în această zonă. Trăiești clipe pline de armonie alături de persoana iubită, organizând plimbări în aer liber sau ieșiri la spectacole. Dacă ești singur, puterea ta de atracție crește considerabil, fiind o perioadă propice pentru cunoașterea unor persoane fascinante. În cuplu, comunicarea facilitată de Soare din domeniul comunicării aduce dialoguri sincere și mature. Reușiți să discutați despre planurile comune fără ezitare, stabilind obiective clare care vă apropie și mai mult din punct de vedere sufletesc.