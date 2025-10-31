Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Gemeni 3-7 noiembrie 2025

Horoscop săptămânal Gemeni 3-7 noiembrie 2025. Marte intră într-un sector care aduce dinamism în relațiile cu ceilalți. Este o săptămână activă, plină de dialoguri și decizii comune.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 15:16
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Gemeni 3-7 noiembrie 2025 - Shutterstock

Luna Plină în Taur îți cere odihnă și claritate: poți simți nevoia de retragere pentru a-ți pune ordine în gânduri. Venus în Scorpion accentuează dorința de disciplină și echilibru în rutină și poți decide să schimbi obiceiurile zilnice sau să te concentrezi mai serios pe sănătate.

BANI: Marte în Săgetător favorizează parteneriatele și colaborările externe. Poți semna un contract sau poți discuta o asociere profitabilă. Totuși, Luna Plină avertizează că trebuie să clarifici condițiile financiare, poate o promisiune mai veche poate reveni în discuție. Venus în Scorpion îți cere să eviți risipa și să investești doar în lucruri care aduc stabilitate. O veste profesională îți redă încrederea.

DRAGOSTE: Relațiile devin mai active și mai provocatoare. Marte în Săgetător aduce pasiune și dorință de claritate. Dacă ești într-un cuplu, poți avea discuții importante despre direcția comună. Venus în Scorpion aduce grijă și dorința de apropiere, dar și o tendință spre perfecționism. Cei singuri pot întâlni o persoană la locul de muncă sau într-un context profesional.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! “Trebuie să termin asta până vara viitoare”. Sute de mii de români au motive de bucurie
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! &#8220;Trebuie să termin asta până vara viitoare&#8221;. Sute de mii de români au motive de bucurie
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Gemeni 3-7 noiembrie 2025