Horoscop săptămânal Gemeni 3-7 noiembrie 2025. Marte intră într-un sector care aduce dinamism în relațiile cu ceilalți. Este o săptămână activă, plină de dialoguri și decizii comune.

Luna Plină în Taur îți cere odihnă și claritate: poți simți nevoia de retragere pentru a-ți pune ordine în gânduri. Venus în Scorpion accentuează dorința de disciplină și echilibru în rutină și poți decide să schimbi obiceiurile zilnice sau să te concentrezi mai serios pe sănătate.

BANI: Marte în Săgetător favorizează parteneriatele și colaborările externe. Poți semna un contract sau poți discuta o asociere profitabilă. Totuși, Luna Plină avertizează că trebuie să clarifici condițiile financiare, poate o promisiune mai veche poate reveni în discuție. Venus în Scorpion îți cere să eviți risipa și să investești doar în lucruri care aduc stabilitate. O veste profesională îți redă încrederea.

DRAGOSTE: Relațiile devin mai active și mai provocatoare. Marte în Săgetător aduce pasiune și dorință de claritate. Dacă ești într-un cuplu, poți avea discuții importante despre direcția comună. Venus în Scorpion aduce grijă și dorința de apropiere, dar și o tendință spre perfecționism. Cei singuri pot întâlni o persoană la locul de muncă sau într-un context profesional.

