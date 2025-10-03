Horoscop săptămânal Gemeni 6-10 octombrie 2025. Mercur, guvernatorul tău, intră în Scorpion și face careu cu Pluto, ceea ce înseamnă că vei avea de gestionat tensiuni legate de muncă sau sănătate.

Poți descoperi că cineva încearcă să te manipuleze la serviciu sau să îți încarce sarcinile. Lună Plină în Berbec îți activează cercul de prieteni și te poate aduce în fața unei decizii: să rupi o legătură cu un grup care nu te mai reprezintă sau să-ți schimbi direcția în proiecte comune.

Bani: Venus sextil Jupiter îți poate aduce un bonus sau o oportunitate de câștig printr-un prieten sau o persoană dintr-un grup profesional. Totuși, ai grijă la banii investiți în proiecte comune, pentru că Pluto indică riscul unor conflicte sau pierderi dacă nu există transparență.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, tensiunile legate de muncă sau de programul încărcat se pot reflecta în cuplu. Comunicarea trebuie să fie deschisă, fără ascunzișuri. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva printr-o ieșire cu prietenii, dar relația începe mai degrabă ca o prietenie decât ca pasiune directă.

