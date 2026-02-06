Horoscop săptămânal Gemeni 9-13 februarie 2026. Pentru tine, săptămâna este una extrem de relevantă din punct de vedere al direcției profesionale și al statutului.

Venus în Pești activează zona carierei și a imaginii publice, aducând mai multă vizibilitate, dar și o sensibilitate crescută la modul în care ești perceput. Mercur conjunct Nodul Nord în Pești aduce discuții decisive legate de viitorul tău profesional. Poți primi un mesaj, o propunere sau un feedback care îți schimbă perspectiva asupra drumului pe care mergi. Saturn conjunct Neptun în Berbec activează zona proiectelor colective și te obligă să faci ordine în cercul tău social. Nu toți cei din jurul tău mai sunt aliniați cu direcția ta.

BANI: Din punct de vedere financiar, Venus în Pești poate aduce câștiguri prin activități creative, prin imagine sau printr-un proiect care implică empatie, consiliere sau lucru cu oamenii. Totuși, este esențial să îți clarifici rolul și responsabilitățile, mai ales dacă lucrezi într-o echipă. Mercur conjunct Nodul Nord poate semnala o oportunitate profesională cu impact financiar pe viitor, dar care necesită o decizie matură acum. Saturn conjunct Neptun te avertizează să nu te bazezi pe promisiuni verbale fără suport concret.

DRAGOSTE: În plan afectiv, această săptămână aduce o combinație între dorința de stabilitate și nevoia de validare. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de statut, de direcția comună sau de modul în care vă susțineți reciproc în carieră. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva din mediul profesional sau de o persoană pe care o admiri pentru realizările sale. Atenție însă la relațiile construite doar pe imagine sau idealizare. Saturn conjunct Neptun te învață să alegi relații autentice, nu doar atractive la suprafață.

