Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Gemeni 9-13 februarie 2026

Horoscop săptămânal Gemeni 9-13 februarie 2026. Pentru tine, săptămâna este una extrem de relevantă din punct de vedere al direcției profesionale și al statutului.

de Redactia Observator

la 06.02.2026 , 14:19
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Gemeni 9-13 februarie 2026 - Shutterstock

Venus în Pești activează zona carierei și a imaginii publice, aducând mai multă vizibilitate, dar și o sensibilitate crescută la modul în care ești perceput. Mercur conjunct Nodul Nord în Pești aduce discuții decisive legate de viitorul tău profesional. Poți primi un mesaj, o propunere sau un feedback care îți schimbă perspectiva asupra drumului pe care mergi. Saturn conjunct Neptun în Berbec activează zona proiectelor colective și te obligă să faci ordine în cercul tău social. Nu toți cei din jurul tău mai sunt aliniați cu direcția ta.

BANI: Din punct de vedere financiar, Venus în Pești poate aduce câștiguri prin activități creative, prin imagine sau printr-un proiect care implică empatie, consiliere sau lucru cu oamenii. Totuși, este esențial să îți clarifici rolul și responsabilitățile, mai ales dacă lucrezi într-o echipă. Mercur conjunct Nodul Nord poate semnala o oportunitate profesională cu impact financiar pe viitor, dar care necesită o decizie matură acum. Saturn conjunct Neptun te avertizează să nu te bazezi pe promisiuni verbale fără suport concret.

DRAGOSTE: În plan afectiv, această săptămână aduce o combinație între dorința de stabilitate și nevoia de validare. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de statut, de direcția comună sau de modul în care vă susțineți reciproc în carieră. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva din mediul profesional sau de o persoană pe care o admiri pentru realizările sale. Atenție însă la relațiile construite doar pe imagine sau idealizare. Saturn conjunct Neptun te învață să alegi relații autentice, nu doar atractive la suprafață.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Gemeni 9-13 februarie 2026