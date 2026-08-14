Horoscop săptămânal Leu 17-21 august 2026. Această săptămână aduce o turnură fundamentală în modul în care te raportezi la ceilalți. Momentul astral în care Nodul Nord se mută în Vărsător iar Nodul Sud în Leu te îndeamnă să lași deoparte orgoliul și individualismul pentru a învăța cum se construiesc colaborări autentice și a parteneriatul egal.

Aspectul Mercur trigon Saturn îți conferă o gândire profundă, viziune clară și abilitatea de a asimila concepte complexe cu ușurință. Cu toate acestea, opoziția dintre Venus și Saturn poate crea dificultăți în comunicarea zilnică, întârzieri în transmiterea unor mesaje importante sau o stare de reținere în fața autorităților. Din fericire, configurația Venus sextil Jupiter te ajută să îți menții optimismul și să strălucești prin generozitate și carismă în orice interacțiune.

BANI: În plan profesional, trigonul dintre Mercur și Saturn îți aduce o concentrare excelentă pentru rezolvarea unor dosare juridice, pregătirea unor prezentări academice sau semnarea unor acorduri internaționale. Reușești să convingi prin argumente solide și o conduită ireproșabilă. Totuși, faza de opoziție dintre Venus și Saturn te avertizează să fii extrem de atent la redactarea actelor și la contractele de transport, deoarece pot apărea erori birocratice sau clauze restrictive. Nu semna documente în grabă. Aspectul Venus sextil Jupiter îți aduce aliați influenți și oportunități de afirmare prin intermediul unor colaborări profitabile, oferindu-ți recunoașterea profesională pentru care ai depus eforturi constante.

DRAGOSTE: Planul relațional este scena unor reconfigurări majore. Trecerea nodurilor lunare îți cere să fii mai atent la dorințele celuilalt și să nu domini conversațiile în cuplu. Opoziția dintre Venus și Saturn poate aduce momente de blocaj în comunicare, unde cuvintele tale pot fi percepute ca fiind reci sau distante de către partener. Evită judecățile aspre și atitudinea defensivă. Salvarea vine prin aspectul Venus sextil Jupiter, care aduce deschidere sufletească, iertare și momente de bucurie împărtășită. Dacă ești singur, farmecul tău personal este amplificat, însă abordarea prudentă este cea care va asigura succesul unei noi legături, ferindu-te de iluzii sau dezamăgiri rapide.