Horoscop săptămânal Leu 19-23 octombrie 2026. Spațiul domestic, rădăcinile familiale și sentimentul de siguranță interioară devin prioritățile tale indiscutabile. Momentul în care Soarele trece în Scorpion te îndeamnă să lași agitația exterioară și să te concentrezi pe nevoile celor apropiați din cămin.

Faptul că Soarele face conjuncție cu Venus retrograd din Scorpion aduce discuții profunde despre patrimoniul familiei sau reamenajarea locuinței. În schimb, aspectul prin care Venus face careu cu Pluto declanșează tensiuni ascuțite între cerințele tale și atitudinea autoritară a partenerului de viață.

BANI: În sfera imobiliară, ești pus în situația de a renegocia actele unei proprietăți sau de a finaliza o reparație costisitoare începută cu mult timp în urmă. Conjuncția Soarelui cu Venus retrograd în Scorpion favorizează tranzacțiile de familie dacă ești dispus să faci compromisuri rezonabile de preț. Ai grijă însă la contractele comerciale: careul dintre Venus și Pluto arată că un asociat încearcă să îți impună condiții contractuale privind bugetul unui proiect comun; cere consultanță juridică înainte de a semna.

DRAGOSTE: Atmosfera din cuplu cere multă răbdare, deoarece problemele nerezolvate din familia de origine pot stârni dispute aprinse între tine și persoana iubită. Tensiunea produsă de careul dintre Venus și Pluto te avertizează să nu transformi căminul într-o bătălie pentru putere. Dacă partenerul încearcă să își impună voința în deciziile legate de casă, stabilește limite clare, dar fără a recurge la certuri sau tăceri ostile. Respectul reciproc și ascultarea activă rămân singurele căi sigure către armonie.