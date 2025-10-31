Horoscop săptămânal Leu 3-7 noiembrie 2025. Marte în Săgetător îți aduce elan, dorință de aventură și încredere în propriile idei. Poți decide să te implici într-un proiect nou sau să relansezi o activitate personală.

Luna Plină în Taur luminează zona carierei: un obiectiv profesional atinge un punct de cotitură, o decizie a superiorilor îți influențează direcția. Venus în Scorpion aduce schimbări în viața de familie, poate o mutare, o reorganizare a spațiului sau discuții legate de proprietăți.

BANI: Luna Plină scoate la lumină rezultatele muncii tale. Poți primi o ofertă, o promovare sau o confirmare a valorii tale profesionale. Marte în Săgetător sprijină inițiativele curajoase, cum ar fi un proiect paralel, o colaborare creativă sau chiar o afacere personală pot fi profitabile. Totuși, Venus în Scorpion avertizează să fii atent la cheltuieli pentru casă sau familie.

DRAGOSTE: Marte aduce energie și pasiune. Dacă ești într-o relație, poți redescoperi entuziasmul prin activități comune sau călătorii scurte. Venus în Scorpion însă adâncește emoțiile, poți fi mai sensibil la gesturile celuilalt. Cei singuri pot întâlni pe cineva din trecut sau pot resimți o atracție intensă, greu de controlat. Se pare că lucrurile se clarifică într-un mod neașteptat.

