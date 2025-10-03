Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Leu 6-10 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Leu 6-10 octombrie 2025. Săptămâna aduce pentru tine o energie de expansiune și schimbare. Lună Plină în Berbec aprinde dorința de a călători, de a învăța ceva nou sau de a-ți asuma un risc.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 15:33
Poate fi momentul în care finalizezi un curs sau iei decizia de a aplica pentru studii ori joburi în străinătate. Mercur în Scorpion aduce tensiuni în familie sau legate de locuință, iar Pluto poate amplifica conflictele, în special legate de autoritate sau spațiu.

Bani: Venus sextil Jupiter îți aduce șanse bune pe zona profesională: un proiect important se poate finaliza, iar rezultatul să fie favorabil pentru tine, cu recunoaștere sau chiar o mărire. Totuși, fii atent la cheltuielile legate de călătorii sau mutări, care pot depăși bugetul.

Dragoste: Pentru cupluri, săptămâna aduce discuții despre viitor și despre planuri pe termen lung. Este posibil să fie nevoie să faceți compromisuri legate de mutare sau carieră. Dacă ești singur, Luna Plină în Berbec îți aduce ocazia de a întâlni pe cineva printr-un curs, o călătorie sau un eveniment cultural.

