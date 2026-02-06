Horoscop săptămânal Leu 9-13 februarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce un proces intens de transformare interioară.

Venus în Pești activează zona resurselor comune, a atașamentelor profunde și a relațiilor care te schimbă din temelii. Vei simți nevoia să intri mai adânc în tine, să înțelegi ce te leagă cu adevărat de oameni sau situații. Mercur conjunct Nodul Nord în Pești aduce discuții sensibile legate de încredere, dependențe emoționale sau financiare. Saturn conjunct Neptun în Berbec activează zona credințelor și te obligă să îți redefinești valorile și principiile după care te ghidezi. Este o săptămână în care nu mai poți evita adevărul, chiar dacă nu este confortabil.

BANI: Financiar, pot apărea teme legate de bani comuni, credite, taxe, moșteniri sau investiții făcute împreună cu altcineva. Venus în Pești poate aduce sprijin financiar din partea partenerului sau a unei instituții, dar și confuzie dacă lucrurile nu sunt clar stabilite. Mercur conjunct Nodul Nord te obligă să discuți deschis despre bani, chiar dacă subiectul este delicat. Saturn conjunct Neptun avertizează asupra riscului de a te baza pe promisiuni sau de a ignora detalii importante.

DRAGOSTE: În plan afectiv, Venus în Pești aduce o intensitate emoțională mare. Dacă ești într-o relație, pot ieși la suprafață teme legate de gelozie, posesivitate sau frici vechi. Este un moment excelent pentru a vindeca rănile emoționale, dacă există deschidere și sinceritate. Dacă ești singur, poți fi atras de o persoană misterioasă, cu o energie puternică, dar relația poate avea un caracter karmic. Saturn conjunct Neptun te învață că iubirea adevărată nu se bazează pe sacrificiu excesiv sau pe pierderea de sine.

