Horoscop săptămânal Peşti 13-17 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Peşti 13-17 octombrie 2025. Venus îți accentuează zona transformărilor, aducând o săptămână intensă emoțional.

la 13.10.2025 , 13:02
Horoscop săptămânal Peşti 13-17 octombrie 2025

Poți simți nevoia de a încheia un capitol sau de a aborda o situație nerezolvată. Opoziția Venus–Neptun te face hipersensibil, dar și predispus la confuzie. Trigonul cu Uranus și Pluto însă te sprijină să-ți recapeți controlul, mai ales în relațiile complicate. Pluto direct încurajează o resetare completă a priorităților. Soarele în careu cu Jupiter poate aduce presiune din partea familiei sau a responsabilităților personale.

Bani: Venus indică potențial de creștere prin parteneriate sau moșteniri, dar Neptun avertizează asupra promisiunilor nerealiste. Trigonul cu Pluto și Uranus aduce o ofertă neașteptată care îți poate schimba situația materială. Pluto direct în zona resurselor te ajută să restabilești controlul asupra datoriilor sau taxelor restante. Este un moment bun pentru reorganizarea completă a bugetului.

Dragoste: Venus îți aduce intensitate, pasiune și dorință de intimitate reală. Trigonul Venus–Pluto oferă însă șansa unei legături profunde și transformatoare, mai ales dacă ești dispus să renunți la vechi frici. Relațiile stabile devin mai apropiate și sincere, dar doar dacă există încredere reciprocă. Spre finalul săptămânii, se poate închide un ciclu emoțional important, cu sentimentul eliberării.

