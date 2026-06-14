Horoscop săptămânal Peşti 15-19 iunie 2026. Săptămâna aceasta se joacă între siguranța căminului tău și intensitatea transformărilor din cercul social.

Luna Nouă în Gemeni se perfectează în sectorul casei și al familiei, evidențiind domeniul bazei emoționale și oferindu-ți sâmbătă ocazia ideală de a semna un contract imobiliar avantajos sau de a începe reamenajarea locuinței. În același timp, Chiron intră în Taur, aducând o vulnerabilitate în zona comunicării curente, a deplasărilor scurte sau a relațiilor cu vecinii. Marea încercare vine de la opoziția Venus Pluto de la sfârșitul săptămânii, tranzit ce pune în conflict direct viața ta sentimentală și proiectele creative cu dorințele tiranice ale unui grup de prieteni.

BANI: Financiar, succesul depinde de capacitatea de a valorifica bunuri imobiliare sau afaceri de familie datorită Lunii Noi în Gemeni. Poți primi o sumă importantă de bani din închirierea unui spațiu vineri. Totuși, profesional, un proiect creativ în care ai investit resurse se poate bloca joi din cauza opoziției Venus Pluto. Un prieten influent sau o asociație din care faci parte îți poate retrage sprijinul financiar în urma unei dispute legate de controlul deciziilor. De asemenea, dispozitivele de comunicare se pot defecta neașteptat joi după-amiază, necesitând o cheltuială neprevăzută pentru înlocuire. Menține o rigoare absolută în negocierile locale vineri pentru a-ți proteja comisioanele.

DRAGOSTE: În plan sentimental, atmosfera este una plină de poezie dar umbrită de gelozii venite din exterior. Cu Venus în sectorul iubirii în aspect tensionat cu Pluto din casa prietenilor, te poți confrunta cu o situație în care un amic încearcă să interfereze în relația ta de cuplu, provocând certuri dure joi seară. Partenerul se poate simți controlat de cercul tău social sau tu poți descoperi o trădare din partea cuiva în care aveai încredere. Dacă ești singur, poți trăi o atracție magnetică pentru cineva întâlnit la o întrunire, dar legătura va începe cu manipulări emoționale obositoare. O discuție sinceră purtată vineri seară acasă, departe de zgomotul social, va purifica atmosfera, readucând încrederea și stabilitatea în cuplu.