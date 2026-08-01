Horoscop săptămânal Săgetător 3-7 august 2026

Soarele din domeniul călătoriilor lungi, al studiilor și al filozofiei de viață formează un trigon armonios cu Saturn aflat în zona timpului liber, a pasiunilor și a copiilor. Această configurație îți oferă un echilibru excelent între aspirațiile intelectuale și exprimarea creativă. În același timp, planeta Venus pășește în sectorul prietenilor și al proiectelor de grup, aducând armonie în cercul tău social. Retrogradarea lui Chiron în domeniul rutinei zilnice te avertizează să nu neglijezi sănătatea.

BANI: Domeniul profesional și cel financiar sunt susținute de oportunitățile care vin prin intermediul rețelei de cunoștințe. Intrarea planetei Venus în sectorul prietenilor și al proiectelor de grup facilitează atragerea unor susținători financiari sau găsirea unor parteneri entuziaști pentru proiecte noi. În plus, trigonul dintre Soarele din zona studiilor și Saturn din domeniul timpului liber îți dă capacitatea de a transforma o pasiune într-o activitate cu adevărat profitabilă. În privința sarcinilor zilnice de birou, retrogradarea lui Chiron îți sugerează să reevaluezi programul de lucru pentru a evita surmenajul.

DRAGOSTE: Viața amoroasă se împletește frumos cu cea socială pe parcursul acestei săptămâni. Intrarea lui Venus în domeniul prietenilor aduce întâlniri plăcute în grup și o atmosferă relaxată alături de persoana iubită. Reușiți să vă distrați împreună și să împărtășiți aceleași pasiuni. Dacă nu ai o relație, participarea la activități de grup sau la evenimente culturale îți poate scoate în cale o persoană deosebită. Aspectul stabil dintre Soare și Saturn favorizează construirea unei legături sentimentale bazate pe valori comune, maturitate și respect reciproc pentru libertatea fiecăruia.