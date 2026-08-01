Horoscop săptămânal Capricorn 3-7 august 2026

Soarele aflat în domeniul resurselor comune și al gestionării bunurilor realizează un trigon extrem de constructiv cu Saturn din sectorul căminului și al familiei. Acest tranzit îți oferă un pragmatism remarcabil în administrarea bunurilor deținute împreună cu alții. În același timp, intrarea planetei Venus în domeniul carierei și al statutului public îți aduce apreciere, prestigiu și condiții mai bune la birou. Retrogradarea lui Chiron în sfera timpului liber și a pasiunilor îți cere să reevaluezi modul în care te relaxezi.

BANI: Sfera carierei beneficiază de o susținere financiară și morală deosebită. Trecerea planetei Venus în domeniul carierei și al statutului public îți creează o imagine profesională impecabilă, facilitând obținerea unor aprobări importante de la conducere. De asemenea, trigonul format de Soare din zona resurselor comune cu Saturn din domeniul căminului îți aduce stabilitate în tranzacțiile imobiliare sau în administrarea bugetului de familie. Poți rezolva chestiuni legate de asigurări sau impozite cu un profesionalism desăvârșit, asigurând un cadru financiar foarte sigur pentru locuința ta.

DRAGOSTE: Viața de familie este protejată de rigoarea și atenția pe care le oferi celor dragi. Soarele din domeniul resurselor comune susținut de Saturn din zona căminului îți aduce dialoguri mature cu partenerul de viață privind investițiile în locuință. Vă simțiți mai uniți ca niciodată în fața oricăror responsabilități casnice. Succesele de care te bucuri în carieră datorită lui Venus aduc un plus de liniște și satisfacție în cuplu. În cazul în care ești singur, imaginea ta serioasă și realizările profesionale atrag persoane mature care își doresc o relație bazată pe stabilitate și sprijin reciproc.