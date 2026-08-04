Canicula doboară record după record în România. Primele zile din august au fost fără precedent. Temperaturile resimţite au trecut de 42 de grade Celsius, dar ce e mai rău abia acum urmează. Codul roşu de caniculă s-a extins, iar în următoarele două zile ne aşteptăm la temperaturi resimţite de 45 de grade Celsius. După valul de aer fierbinte, ca de obicei, vin furtuni şi vijelii.

Codul roșu de caniculă a adus mai ales în orașe, între betoane, temperaturi greu de suportat. În Oradea, Arad și Drobeta Turnu Severin s-au resimțit 42 de grade. La fel și în Timișoara.

"Foarte greu și niciodată nu au fost aceste temperaturi". "Pfuu, e cald, e foarte cald. Cred că sunt 70 de grade. Ne mint, nu sunt 37. Ți-ai aplicat cremă de protecție solară. Da, SPF 50". "Ne răcorim cu câte o înghețată, cu un citric, mai mergem la o terasă", spun oamenii.

O plimbare pe stradă sub soarele arzător se poate transforma într-o urgență medicală. De azi s-au suplimentat centrele de prim ajutor în Timiș, acum sunt șase.

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Valul de caniculă se extinde spre sud

De unde știm că organismul nu mai face față căldurii? Când apar amețeala, greața, durerile de cap sau starea de slăbiciune, nu mai este momentul să căutăm umbră, ci ajutor.

Un pahar de apă, gratis, pot primi oamenii și la restaurante. Și nu doar pentru că e mai cald, pentru că e lege.

"De când este legea în vigoare, noi le oferim tuturor clienților care ne solicită apă potabilă. Acum că sunt temperaturile extreme, din partea noastră vine și gheața", a declarat Alexandra Vălean - proprietar cafenea.

"Mi se pare o idee foarte, foarte bună, mai ales vara. Chiar nu știam". "Apă, apă, foarte multă apă cam 2 l, așa, că eu de obicei nu consum foarte multă apă", spun oamenii.

De mâine, valul de caniculă se extinde. Capitala va intra sub avertizare de cod portocaliu. Oamenii sunt deja copleșiți și nu mai știu cât pot îndura. Dacă astăzi în București s-au resimțit 40 de grade Celsius, în următoarele zile se vor atinge 45 de grade Celsius.

"Mă hidratez foarte bine. Încerc să merg mai pe la umbră, uneori mai pun și o pălăriuță". "Asta nu e ora de ieșit din casă, dar e o urgență. Taie ne tragem draperiile mai închise la culoare. Și îmbrăcat în haine cât mai lejere, cât mai deschise la culoare". "Mai sunt chestii din astea. Mai ne băgăm pe la ele, în rest, până unde găsim, într-un magazin, întră ceva", spun oamenii.

În Capitală sunt aproximativ 100 de centre anticaniculă, pe stradă sau în instituții. Sunt și 200 de farmacii unde oamenii pot cere ajutor.

"În fiecare zi, în aceste puncte ajung în medie cam 200 de persoane care cer ajutorul, cer apă rece, pentru că uită să își ia de acasă sau există situații în care se simt rău", a declarat Radu Tiliţă, purtător de cuvânt PS5.

La Constanța, Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, și-a scos credincioșii pe câmp să se roage pentru ploaie. Cu toate astea, deocamdată se anunță zile de foc.

"Ne așteptăm ca această masă de aer să coboare spre sud. Dacă până acum vestul a înregistrat temperaturi foarte ridicate, urmează și rândul sudului să aibă temperaturi mari. Temperaturi care miercuri și joi vor atinge 38 de grade. Acest val de caniculă va persista cel puțin până sâmbătă", a declarat Mihai Huştiu, meteorolog ANM.

De vineri, ploile și vijeliile vor traversa țara de la vest la est. Nu ne vom răcori, însă, nici atunci. Temperaturile rămân tot mari, avertizează meteorologii.