Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Peşti 29 septembrie - 3 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Peşti 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Săptămâna îți aduce situații confuze în familie. Mercur în careu cu Jupiter poate genera discuții contradictorii cu părinții sau legate de o locuință.

de Redactia Observator

la 29.09.2025 , 12:58
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Peşti 29 septembrie - 3 octombrie 2025 - Shutterstock

De exemplu, cineva îți spune că renovarea costă o sumă, altcineva îți oferă o estimare complet diferită. Uranus în sextil cu Neptun te ajută să găsești un compromis: alegi varianta care ți se potrivește cel mai bine. Uranus în trigon cu Pluto sugerează schimbări durabile în viața ta personală, poate chiar un pas decisiv legat de mutare sau reamenajare.

Bani: Financiar, se pot amesteca banii de familie cu cei personali. Poate apare o cheltuială pentru casă, cum ar fi repararea unui aparat sau cumpărarea unui obiect util. Verifică bine ofertele, pentru că există riscul să plătești prea mult. O persoană apropiată îți poate sugera o soluție mai accesibilă.

Dragoste: În relații, energia se mută pe zona emoțională. Dacă ești într-un cuplu, discuțiile despre casă, responsabilități și familie devin centrale. Pot apărea mici conflicte, dar și ocazia de a vă apropia prin luarea unei decizii împreună. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva într-un context familial sau la un eveniment legat de casă.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani
Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Bărbatul din Iași care și-a omorât în bătaie soția bolnavă de cancer, apoi a fugit din țară cu amanta, a fost prins în Austria
Bărbatul din Iași care și-a omorât în bătaie soția bolnavă de cancer, apoi a fugit din țară cu amanta, a fost prins în Austria
Comentarii


Întrebarea zilei
Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Peşti 29 septembrie - 3 octombrie 2025