Horoscop săptămânal Peşti 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Săptămâna îți aduce situații confuze în familie. Mercur în careu cu Jupiter poate genera discuții contradictorii cu părinții sau legate de o locuință.

De exemplu, cineva îți spune că renovarea costă o sumă, altcineva îți oferă o estimare complet diferită. Uranus în sextil cu Neptun te ajută să găsești un compromis: alegi varianta care ți se potrivește cel mai bine. Uranus în trigon cu Pluto sugerează schimbări durabile în viața ta personală, poate chiar un pas decisiv legat de mutare sau reamenajare.

Bani: Financiar, se pot amesteca banii de familie cu cei personali. Poate apare o cheltuială pentru casă, cum ar fi repararea unui aparat sau cumpărarea unui obiect util. Verifică bine ofertele, pentru că există riscul să plătești prea mult. O persoană apropiată îți poate sugera o soluție mai accesibilă.

Dragoste: În relații, energia se mută pe zona emoțională. Dacă ești într-un cuplu, discuțiile despre casă, responsabilități și familie devin centrale. Pot apărea mici conflicte, dar și ocazia de a vă apropia prin luarea unei decizii împreună. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva într-un context familial sau la un eveniment legat de casă.

