Horoscop săptămânal Peşti 3-7 noiembrie 2025. Marte în Săgetător îți aduce ambiție și curaj în carieră. Este momentul potrivit pentru a-ți asuma inițiative și a-ți face vocea auzită.

Poți primi un proiect important sau o responsabilitate nouă. Luna Plină în Taur activează zona comunicării: o discuție esențială se finalizează, poate o prezentare, un interviu sau un contract. Venus în Scorpion te face mai introspectiv și dornic de sens. Ai nevoie de conexiuni care te inspiră, nu doar de interacțiuni superficiale.

BANI: Marte te sprijină să obții rezultate rapide prin perseverență. Poți primi un bonus, un contract sau o oportunitate care îți crește vizibilitatea. Luna Plină favorizează câștigurile prin comunicare, vânzări sau activități online. Venus în Scorpion atrage sprijinul din exterior: o persoană influentă te poate recomanda sau susține financiar. Este o săptămână în care munca serioasă aduce rezultate concrete.

DRAGOSTE: Venus aduce profunzime și dorință de stabilitate. Poți începe o discuție serioasă despre viitorul unei relații sau poți clarifica neînțelegeri vechi. Cei singuri pot fi atrași de o persoană cu o perspectivă matură, poate dintr-un alt oraș. Luna Plină accentuează comunicarea sinceră și exprimarea emoțiilor.

