Horoscop săptămânal Peşti 6-10 octombrie 2025. Mercur în Scorpion îți activează dorința de a explora și de a învăța lucruri noi. Poți decide să începi un curs, să aplici pentru un job în străinătate sau să planifici o călătorie.

Careul cu Pluto arată tensiuni cu un prieten sau cu un grup de care te simți legat, dar care îți limitează libertatea. Lună Plină în Berbec luminează zona banilor: pot apărea cheltuieli neașteptate sau o plată importantă de făcut.

Bani: Venus sextil Jupiter este un aspect excelent pentru tine: poți primi sprijin financiar din partea unui partener, un cadou, o sponsorizare sau chiar un bonus. Totuși, fii atent la datorii și la taxe, pentru că Pluto arată riscul unor discuții dure dacă ești restant la o plată.

Dragoste: În relații, Luna Plină poate genera discuții despre bani: cine plătește ce și cum sunt împărțite responsabilitățile. Dacă ești singur, Mercur în Scorpion aduce șansa unei întâlniri pasionale cu cineva din alt oraș sau chiar din străinătate, dar care îți poate testa limitele de încredere.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰