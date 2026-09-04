Horoscop săptămânal Pești 7-11 septembrie 2026. Uranus retrogradează în Gemeni și oprește evenimentele neașteptate din locuință, permițându-ți să te bucuri de stabilitate domestică fără schimbări bruște de planuri.

Evenimentul marcant este Luna Nouă în Fecioară, care se manifestă direct în sectorul căsniciei și al colaborărilor oficiale, oferind un nou început pe baze clare și sănătoase. În a doua jumătate a săptămânii, Mercur trece în Balanță și te ajută să negociezi cu multă diplomație gestionarea unor resurse comune. La final, trecerea lui Venus în Scorpion îți înalță sufletul, aducându-ți o sete profundă de cunoaștere, călătorii spirituale și pasiune împărtășită.

BANI: Planul contractual cunoaște o restructurare excelentă datorită Lunii Noi în Fecioară. Poți semna un contract ferm de colaborare, poți atrage un asociat de încredere sau poți redefini termenii de funcționare ai unei afaceri existente cu mult realism. În plus, Mercur trece în Balanță și facilitează discuțiile legate de împărțirea profitului, rambursarea unor sume restante sau obținerea unei facilități fiscale. Odată ce Venus intră în Scorpion, ești favorizat în relațiile comerciale cu persoane aflate la distanță sau în activități academice și juridice. Fii meticulos în documentele semnate și bazează-te pe parteneriate sigure.

DRAGOSTE: În plan sentimental, Luna Nouă în Fecioară aduce o resetare spectaculoasă în cuplu. Este momentul potrivit pentru a lăsa în urmă reproșurile mărunte și a construi o înțelegere stabilă, bazată pe respect și sprijin practic reciproc. Dacă ești celibatar, această fază lunară poate aduce în viața ta o persoană serioasă, gata să își asume o legătură autentică. Când Venus intră în Scorpion spre sfârșitul săptămânii, romantismul tău atinge cote înalte, iar trăirile devin profunde și pline de devotament. O călătorie sau o discuție despre marile valori ale vieții va consolida conexiunea voastră sufletească.