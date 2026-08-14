Horoscop săptămânal Rac 17-21 august 2026. Săptămâna te provoacă să faci schimbări structurale în gestionarea resurselor și în viața de familie. Tranzitul prin care Nodul Nord se mută în Vărsător iar Nodul Sud în Leu te orientează spre consolidarea finanțelor comune, a investițiilor strategice și spre renunțarea la dependențe materiale individuale.

Aspectul Mercur trigon Saturn îți oferă o capacitate remarcabilă de a gândi strategic poziția ta profesională și de a negocia drepturi salariale clare. Totuși, opoziția dintre Venus și Saturn aduce tensiuni evidente între cerințele de la locul de muncă și obligațiile din sânul familiei. Te poți simți prins între dorința de a înfrumuseța căminul și rigorile impuse de superiori. Aspectul Venus sextil Jupiter aduce însă oportunități excelente de sporire a veniturilor.

BANI: Sectorul financiar este puternic activat și aduce realizări concrete dacă acționezi organizat. Influența configurației Mercur trigon Saturn îți permite să stabilești un plan strict de investiții și să obții un acord avantajos cu șefii privind statutul tău profesional. Este momentul potrivit pentru evaluarea realistă a posesiunilor. Pe de altă parte, aspectul în care Venus este în opoziție cu Saturn indică posibile refuzuri de la bănci sau piedici administrative în obținerea unei autorizații pentru renovarea locuinței. Nu te descuraja în fața birocrației. Datorită aspectului Venus sextil Jupiter, ai șansa să încasezi un bonus financiar sau să găsești cumpărători generoși pentru bunuri pe care dorești să le valorifici rapid.

DRAGOSTE: În sfera relațiilor intime, echilibrul dintre viața publică și cea privată devine esențial. Opoziția dintre Venus și Saturn poate aduce reproșuri din partea partenerului, care se poate plânge că pui cariera pe primul loc și neglijezi atmosfera din cămin. Sentimentul de datorie apăsătoare poate crea o răceală temporară în dormitor. Pentru a readuce armonia, folosește energia adusă de Venus sextil Jupiter, manifestând generozitate și recunoștință față de persoana iubită. O mică atenție materială sau o decizie înțeleaptă privind bugetul casei va modifica atmosfera. Cei singuri pot analiza cu mai multă maturitate tiparele afective din trecut, pregătindu-se pentru legături bazate pe respect autentic.