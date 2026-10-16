Horoscop săptămânal Rac 19-23 octombrie 2026. Bucuria de a trăi, creativitatea și pasiunea intensă revin în prim-planul vieții tale în aceste zile de toamnă. Tranzitul prin care Soarele trece în Scorpion îți sporește considerabil vitalitatea și dorința de a te dedica activităților recreative fără rețineri.

Când Soarele face conjuncție cu Venus retrograd din Scorpion, simți nevoia de a te reconecta la un talent artistic abandonat sau de a clarifica sentimentele pentru cineva drag. Totuși, aspectul prin care Venus face careu cu Pluto poate activa temeri financiare profunde și lupte subterane legate de administrarea unor bunuri împărțite cu alții.

BANI:În plan material, creativitatea ta poate aduce soluții inedite pentru rotunjirea bugetului personal dacă valorifici un proiect mai vechi. Totuși, conjuncția dintre Soare și Venus retrograd în Scorpion te avertizează să nu arunci banii pe plăceri costisitoare sau speculații nerealiste făcute doar pentru a-ți satisface un capriciu. Din cauza careului dintre Venus și Pluto, pot apărea tensiuni mari legate de rambursarea unei rate bancare sau administrarea unui cont comun; refuză să cedezi șantajului financiar al unor colaboratori agresivi.

DRAGOSTE: Planul amoros este un adevărat vulcan de pasiune, nostalgie și dorință de fuziune. O poveste de dragoste din trecut se poate reaprinde dintr-o simplă revedere, obligându-te să îți analizezi cu sinceritate sentimentele actuale. Dacă ești într-o relație stabilă, careul dintre Venus și Pluto scoate la iveală gelozii mascate și teama de abandon. Renunță la nevoia de a deține controlul asupra partenerului și alege o conversație sinceră; vulnerabilitatea asumată va dizolva tensiunile mult mai repede decât suspiciunile.