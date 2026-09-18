Horoscop săptămânal Rac 21-25 septembrie 2026. Faptul că Soarele intră în Balanță îți îndreaptă energia către intimitatea casei și legăturile de familie. În prima jumătate a săptămânii, aspectul Mercur sextil Jupiter aduce vești bune privind câștigurile materiale și îți dă claritate în stabilirea bugetului personal.

Cu toate acestea, aspectul Soare opoziție Neptun poate genera tensiuni între cerințele exterioare și dorința de liniște privată, existând riscul unor neînțelegeri cu figuri de autoritate sau al unor confuzii profesionale. Din fericire, aspectul Soare trigon Pluto intervine puternic, oferindu-ți susținere financiară și emoțională prin intermediul resurselor partajate cu înțelepciune.

BANI: Sectorul material se bucură de oportunități concrete datorită aspectului Mercur sextil Jupiter, care îți sporește veniturile din muncă proprie și te ajută să faci investiții durabile pentru confortul locuinței. În planul carierei însă, aspectul Soare opoziție Neptun cere precauție maximă: nu te lăsa ghidat de promisiuni vagi privind o funcție și evită deciziile profesionale grăbite dacă simți că nu deții toate datele. În schimb, aspectul Soare trigon Pluto aduce succes în rezolvarea unui dosar de refinanțare, plata unor taxe restante sau atragerea unor fonduri comune importante pentru cămin.

DRAGOSTE: În plan afectiv, atmosfera căminului devine refugiul tău preferat. Discuțiile cu partenerul despre stabilitatea gospodăriei sunt productive, fiind susținute de generozitatea adusă de Mercur sextil Jupiter. Totuși, ai grijă la aspectul Soare opoziție Neptun, care te poate face să te simți neînțeles sau să aduci frustrările profesionale în spațiul privat. În loc să te închizi într-o tăcere defensivă, folosește forța regeneratoare a aspectului Soare trigon Pluto. O discuție sinceră despre atașamentele profunde și vulnerabilitățile comune va curăța atmosfera de bănuieli, apropiindu-vă sufletește mai mult ca oricând.