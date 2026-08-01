Horoscop săptămânal Rac 3-7 august 2026

Intrarea planetei Venus în domeniul căminului și al familiei creează un climat extrem de primitor în casă. Ai dorința de a înfrumuseța spațiul de trai și de a petrece timp de calitate alături de cei dragi. În același timp, Soarele aflat în sectorul resurselor proprii formează un trigon solid cu Saturn din domeniul carierei și al statutului public. Acest aspect îți conferă un pragmatism impecabil, ajutându-te să îți consolidezi poziția profesională. Retrogradarea lui Chiron în sfera prietenilor te determină să reevaluezi anumite relații amicale.

BANI: Aspectele financiare sunt foarte bine susținute în aceste zile. Soarele poziționat în domeniul resurselor proprii primește susținerea directă a lui Saturn din zona carierei și al statutului public. Această combinație îți aduce recunoașterea eforturilor muncii tale, putând fi vorba despre confirmarea unei măriri salariale sau despre stabilizarea unui contract important. Știi să îți administrezi veniturile cu maximă responsabilitate. Pe de altă parte, retrogradarea lui Chiron în sfera proiectelor de grup îți sugerează să analizezi cu atenție înainte de a investi bani în inițiative colective care nu prezintă garanții clare.

DRAGOSTE: Viața de familie este scăldată în armonie datorită prezenței planetei Venus în domeniul căminului. Rezolvi orice tensiune domestică cu multă blândețe și creezi momente de relaxare pentru toți membrii gospodăriei. În relația cu partenerul de viață, primești sprijin necondiționat pentru obiectivele tale profesionale. Discuțiile despre bugetul familiei și organizarea locuinței se desfășoară pe un ton calm și constructiv. În cazul în care nu ai o relație, sentimentul de siguranță pe care îl emani atrage persoane mature, interesate de construirea unui legături stabile și bazate pe încredere reciprocă.