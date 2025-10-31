Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Rac 3-7 noiembrie 2025

Horoscop săptămânal Rac 3-7 noiembrie 2025. Marte în Săgetător îți oferă motivație pentru a rezolva chestiuni practice: proiecte, sarcini, reparații sau chestiuni administrative.

31.10.2025

la 31.10.2025 , 15:16
Luna Plină în Taur activează zona socială: poți încheia o colaborare, poți clarifica o relație de prietenie sau poți primi o invitație importantă. Venus în Scorpion îți stimulează creativitatea și bucuria de a te exprima, e un moment bun pentru activități artistice, hobby-uri sau momente petrecute cu copiii.

BANI: Luna Plină aduce recunoaștere profesională sau o recompensă concretă. Poți primi un bonus, o plată întârziată sau o ofertă care îți valorifică experiența. Marte îți oferă energie pentru a lucra eficient, dar atenție la oboseală pentru că e ușor să te epuizezi. Venus în Scorpion te ajută să atragi resurse prin colaborări creative. Poți câștiga și prin recomandări.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion aduce profunzime și magnetism. Poți trăi o perioadă de apropiere intensă, cu momente de sinceritate totală. Cei singuri pot întâlni o persoană carismatică, posibil într-un context artistic. Luna Plină te ajută să te eliberezi de o legătură care a stagnat. Ești mai relaxat și pregătit să privești viitorul sentimental cu optimism.

